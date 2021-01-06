Тираж 1370 разыгрывает Русского лото 50 загородных домов по цене 600 тысяч рублей каждый и 500 млн рублей - честь Рождества Христова

Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 10 января, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

В четырёх тиражах «Русского лото» разыграем 50 загородных домов

В четырёх тиражах «Русского лото» разыграем 50 загородных домов

Дорогие друзья! Для тех, кто устал от городской шумихи и мечтает о собственном доме в новом году мы подготовили специальную серию розыгрышей «Русского лото». В четырёх тиражах будут разыграны 50 загородных домов. В ближайшем розыгрыше вас ждёт Джекпот 500 миллионов и множество других денежных призов. Останется 3 бочонка ― выигрывает каждый третий билет. Не упускайте счастливый момент!

Участвуйте в акции «Год без забот» и выиграйте 1 000 000 рублей. Чтобы принять участие, купите один или более билетов «Русского лото» на любой из тиражей № 1370, 1371, 1372. Итоги будут подведены в эфире программы «У нас выигрывают!» 24 января. Помните, больше билетов — больше шансов на победу. Начните год без забот!

Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 9 января.

Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 10 января, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

Денежный эквивалент загородного дома ― 600 000 рублей.

В тексте отображается размер Джекпота, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.

Фраза «Джекпот 500 миллионов» указывает на минимальный гарантированный размер средств призового фонда, разыгрываемого в категории «Джекпот» в тиражах 1370 (розыгрыш 09.01.2021), 1371( розыгрыш 16.01.2021), 1372 (розыгрыш 23.01.2021).

Фраза «Выигрывает каждый третий билет» означает, что вероятность совпадения в игре 30 чисел билета до 87-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве бочонков в мешке, равном 90) равна 1 к 3,4.

Акция проводится с 01.01.2021 по 20.03.2021 (с учетом сроков распространения билетов и выдачи призов). Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте www.stoloto.ru или по тел. 8 900 555-00-55.