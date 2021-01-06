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Ковид-диссидентов сравнил с неверующими в Бога патриарх Кирилл

18:06 06.01.2021 Фото: Сайт РПЦ
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Предстоятель РПЦ также призвал верующих во время пандемии не забывать о соблюдении мер предосторожности при посещении храмов, а также больше времени уделять семье.

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Патриарх Кирилл сравнил ковид-диссидентство с неверием в Бога

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Москве сравнил неверие в пандемию коронавируса с неверием в Бога.

«Знаю, что есть люди, которые ни во что не верят: не верят ни в болезнь, ни в опасность, пренебрегают этими медицинскими предписаниями. Но мы, верующие люди, знаем, что не только эти люди глупые — а так их можно назвать — в мире существуют, но ведь существует множество людей, которые в Бога не верят. <…> Очень опасно, когда люди не верят в Бога, смертельно опасно. Так же, как сегодня опасно, если люди не верят в распространение инфекции и не предохраняют себя от этой инфекции», — цитирует предстоятеля РПЦ агентство ТАСС.

Простая неосторожность, подчеркнул патриарх, во время пандемии может стать причиной вспышки заболевания. "И поэтому я призываю всех вас, мои дорогие, вести себя в соответствии с теми требованиями, которые сегодня предъявляет каждому из нас, ко всему роду человеческому, современная медицина. Не следует пренебрегать всеми этими требованиями и предписаниями", - добавил он.

Предстоятель Русской православной церкви также призвал верующих во время пандемии не забывать о соблюдении мер предосторожности при посещении храмов, а также больше времени уделять семье.

верующие коронавирус распространение храм Патриарх Кирилл
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