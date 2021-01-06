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Мертвыми нашли под завалами золоторудной шахты двоих рабочих компании "Тревожное зарево"

18:33 06.01.2021 Фото: МЧС
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После обрушения трое выбрались самостоятельно. К поискам и разборам завалов на Камчатке было привлечено около 30 человек.

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Тела двоих погибших извлекли из-под завалов в шахтах месторождения золота на Камчатке

Спасатели извлекли тело второго человека, оказавшегося под завалами после обрушений в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке, поисковые работы завершены. Об этом ТАСС сообщили в компании "Тревожное зарево", ведущей добычу на этом месторождении.

"Второй человек обнаружен мертвым и извлечен [из-под завалов]. Поисковые работы завершены", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об обнаружении одного погибшего.

Информация об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения поступила в оперативную дежурную смену краевого МЧС около полудня по местному времени 6 января. По предварительным данным, под завалами оказались пять человек, трое из них выбрались на поверхность самостоятельно. К поискам и разборам завалов привлечено около 30 человек. Следственное управление СК по региону и прокуратура начали проверку.

Инцидент произошел на Асачинском золоторудном месторожденим в Елизовском районе в 160 км от Петропавловска-Камчатского. Компания "Тревожное зарево" обладает лицензиями на право пользования недрами месторождения. Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.

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