Списанное оружие всплывает у криминала: Ужесточают контроль за его оборотом

Также документ запрещает выдавать лицензии на приобретение оружия гражданам с двумя и более судимостями и людям, подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Управление автомобилем в нетрезвом виде также может стать причиной запрета на приобретение лицензии

В России могут ввести запрет на хранение списанного оружия без уведомления об этом Росгвардии или ее территориального органа. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в весеннюю сессию.

Также в документе прописана обязанность граждан и юрлиц уведомлять Росгвардию о приобретении, наличии у них на праве собственности, продаже и дарении списанного оружия с целью его регистрации. Выдача разрешительных документов на хранение такого оружия не предусматривается, а Росгвардия наделяется полномочиями определять форму и порядок подачи указанного уведомления.

«Анализ правоприменительной практики свидетельствует, что коммерческими организациями, в том числе с формой государственного контроля, на фоне возрастающего спроса увеличивается производство списанного оружия, которое впоследствии приобретает криминальный характер, путем его модернизации в боевые аналоги», — указано в пояснительной записке к документу.

Также документ запрещает выдавать лицензии на приобретение оружия гражданам с двумя и более судимостями и людям, подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Как ранее сообщил один из авторов документа, глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, данный законопроект позволит сформировать единое информационное пространство для всех участников сферы оборота оружия, которое позволит наладить более чёткий контроль за производством, хранением, перемещением, куплей-продажей и уничтожением оружия.

Источник: ПГ