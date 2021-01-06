06.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Списанное оружие всплывает у криминала: Ужесточают контроль за его оборотом

22:21 06.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Также документ запрещает выдавать лицензии на приобретение оружия гражданам с двумя и более судимостями и людям, подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения.

% name% title
Управление автомобилем в нетрезвом виде также может стать причиной запрета на приобретение лицензии

В России могут ввести запрет на хранение списанного оружия без уведомления об этом Росгвардии или ее территориального органа. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в весеннюю сессию.

Также в документе прописана обязанность граждан и юрлиц уведомлять Росгвардию о приобретении, наличии у них на праве собственности, продаже и дарении списанного оружия с целью его регистрации. Выдача разрешительных документов на хранение такого оружия не предусматривается, а Росгвардия наделяется полномочиями определять форму и порядок подачи указанного уведомления.

«Анализ правоприменительной практики свидетельствует, что коммерческими организациями, в том числе с формой государственного контроля, на фоне возрастающего спроса увеличивается производство списанного оружия, которое впоследствии приобретает криминальный характер, путем его модернизации в боевые аналоги», — указано в пояснительной записке к документу.

Также документ запрещает выдавать лицензии на приобретение оружия гражданам с двумя и более судимостями и людям, подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Как ранее сообщил один из авторов документа, глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, данный законопроект позволит сформировать единое информационное пространство для всех участников сферы оборота оружия, которое позволит наладить более чёткий контроль за производством, хранением, перемещением, куплей-продажей и уничтожением оружия.

Источник: ПГ

запрет оборот оружие списанное Госдума
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Возможно у вас была мысль о приобретении оружия?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года: Традиции праздника
22:50 06-01-2021
Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года: Традиции праздника
Прямая трансляция Рождественского богослужения 6 января в 23.00 мск - Рождество Христово 2021
22:49 06-01-2021
Прямая трансляция Рождественского богослужения 6 января в 23.00 мск - Рождество Христово 2021
Какой национальности мэр Москвы и что означает его фамилия: Настоящий сибиряк 1
22:31 06-01-2021
Какой национальности мэр Москвы и что означает его фамилия: Настоящий сибиряк
Списанное оружие всплывает у криминала: Ужесточают контроль за его оборотом
22:21 06-01-2021
Списанное оружие всплывает у криминала: Ужесточают контроль за его оборотом
Картинка с Рождеством Христовым необычайной красоты
22:20 06-01-2021
Картинка с Рождеством Христовым необычайной красоты
Число отравленных алкоголем в Новый год 2021 снизилось по сравнению с прошлыми годами
22:08 06-01-2021
Число отравленных алкоголем в Новый год 2021 снизилось по сравнению с прошлыми годами
"Последний богатырь: Корень зла" только за уик-энд собрал 900 млн рублей в России
21:59 06-01-2021
Когда Татьянин день 2021? Приметы светлого праздника
21:50 06-01-2021
Когда Татьянин день 2021? Приметы светлого праздника
Папа Римский поздравил православных с Рождеством. С любовью 1
21:50 06-01-2021
Папа Римский поздравил православных с Рождеством. С любовью
Стрельбу фейерверками из автомобилей устроили в Новосибирске. Смотрите видео
21:38 06-01-2021
Стрельбу фейерверками из автомобилей устроили в Новосибирске. Смотрите видео