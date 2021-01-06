Какой национальности мэр Москвы и что означает его фамилия: Настоящий сибиряк

В селе Няксимволе, где родился Сергей Собянин, живут русские и манси, поэтому его часто относят к финно-уграм. Но это не так.

Кто по национальности московский мэр Сергей Собянин

У столичного градоначальника Сергея Собянина интересное лицо, в чертах которого можно найти черты сразу нескольких этнических групп. Так кто же по национальности московский мэр?

Сергей Семенович родился в 1958 году в селе Няксимволь (Ханты-Мансийский автономный округ, Березовский район Тюменской области). Отец Собянина родом из того же села, где жили старообрядцы. Старший Собянин был председателем городского совета, а затем переехал в районный центр, где возглавил Березовский маслозавод. Мать будущего мэра работала бухгалтером сельсовета Няксимволя, затем стала экономистом маслозавода, передает dailylenta.ru.

В Няксимволе живут русские и манси, поэтому Сергея Собянина часто относят к финно-уграм. Но это не так. Один его дед — коренной русский сибиряк, второй — из Челябинской области, где немалая часть населения — татары.

Собянами же называли особенных сибирских жителей, которых относили к государевым людям, селившимся по берегам реки Оби. Появилось выражение «с Оби», отсюда и Собянин. Эти люди защищали торговые пути через Север Урала, следили за местными дорогами, контролировали Собскую заставу.