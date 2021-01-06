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Фекальный потоп: Забили канализацию новогодними салатами и медицинскими масками, стоки залили дорогу у "Вымпела" в Бердске перед Рождеством

19:29 06.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Канализационная труба оказалась забитой на 30 метров. Сточные воды вышли наружу и рекой потекли по проезжей части. Вонь разносится далеко по округе. Коммунальщикам предстоит не один час работы на 20-градусном морозе. Смотрите видео и фото.

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Коммунальщики достали из канализационного колодца остатки Нового года

Вечером 6 января в Бердске забилась канализация настолько, что фекальная река потекла по проезжей части в Микрорайоне.

Подпор случился у дома №5 на ул. Рогачева. Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" бригадир рабочих Михаил, забита труба на расстоянии 30 метров. К 19.00 коммунальщики уже успели вытащить из канализационного колодца новогодние салаты, медицинские маски и прокладки.

Сточными водами залита дорога на ул. Рогачева перед магазином "Вымпел", где проходит маршрут общественного транспорта. Машины едут, утопая в воде.

-Течет дерьмовая река, как это было в прошлом году. Метров 70 затопило, - рассказали очевидцы "Курьер. Среда. Бердск", отметив, что вблизи места коммунальной аварии невыносимо пахнет фекалиями.

На месте ЧП работают техника и сотрудники муниципального Комбината бытовых услуг. По предварительным данным, воду в соседних домах не отключали.

Подробности - в ближайшее время.

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Содержимое канализации

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Дорогу затопило
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Коммунальщики работают на морозе
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Люди ощущают зловонье
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дерьмо затопило канализация коммунальщики стоки труба КБУ Бердска
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Зачем люди бросают в канализацию все это?

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