Фекальный потоп: Забили канализацию новогодними салатами и медицинскими масками, стоки залили дорогу у "Вымпела" в Бердске перед Рождеством

Канализационная труба оказалась забитой на 30 метров. Сточные воды вышли наружу и рекой потекли по проезжей части. Вонь разносится далеко по округе. Коммунальщикам предстоит не один час работы на 20-градусном морозе. Смотрите видео и фото.

Коммунальщики достали из канализационного колодца остатки Нового года

Вечером 6 января в Бердске забилась канализация настолько, что фекальная река потекла по проезжей части в Микрорайоне.

Подпор случился у дома №5 на ул. Рогачева. Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" бригадир рабочих Михаил, забита труба на расстоянии 30 метров. К 19.00 коммунальщики уже успели вытащить из канализационного колодца новогодние салаты, медицинские маски и прокладки.

Сточными водами залита дорога на ул. Рогачева перед магазином "Вымпел", где проходит маршрут общественного транспорта. Машины едут, утопая в воде.

-Течет дерьмовая река, как это было в прошлом году. Метров 70 затопило, - рассказали очевидцы "Курьер. Среда. Бердск", отметив, что вблизи места коммунальной аварии невыносимо пахнет фекалиями.

На месте ЧП работают техника и сотрудники муниципального Комбината бытовых услуг. По предварительным данным, воду в соседних домах не отключали.

Подробности - в ближайшее время.

Содержимое канализации

Дорогу затопило

Коммунальщики работают на морозе