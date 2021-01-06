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"Последний богатырь: Корень зла" только за уик-энд собрал 900 млн рублей в России

21:59 06.01.2021 Фото: Кадр из трейлера
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Общие сборы картины по состоянию на 6 января — более миллиарда рублей. Приключенческая комедия вышла в широкий российский прокат 1 января.

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Первый фильм франшизы был выпущен в 2017 году

Приключенческая комедия "Последний богатырь: Корень зла" собрала с момента выхода на широкие экраны в России более миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, опубликованные на сайте Фонда кино.

Фильм вышел в широкий российский прокат 1 января. В день премьеры картина заработала свыше 150 миллионов рублей, а первый уик-энд принес более 900 миллионов рублей.

Общие сборы картины по состоянию на 6 января — более миллиарда рублей.

Во второй части продолжения фильма "Последний богатырь" зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первой картине, увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей. В главных ролях — Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Сергей Бурунов и другие.

"Последний богатырь" каникулы кино миллиард фильм Виктор Хориняк Мила Сивацкая Екатерина Вилкова Сергей Бурунов
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