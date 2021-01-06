Положительный тест на коронавирус сдала Лера Кудрявцева

Сюжет: Вторая волна COVID-19
Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что сдала тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, который дал положительный результат.
По её словам, сначала после похода на ёлку заболела её дочь Маша.
«У меня был куплен билет в Дубай на сегодняшнее число… Для того чтобы вылететь в другую страну, нужно сдать тест на коронавирус… И вот на следующий день приходит положительный результат у меня», — рассказала она в Instagram.
Кудрявцева отметила, что до этого испытывала слабость, но списывала это на усталость на фоне болезни дочери.