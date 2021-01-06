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Положительный тест на коронавирус сдала Лера Кудрявцева

20:21 06.01.2021 Фото: Стоп-кадр
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По словам телеведущей, сначала после похода на елку заболела ее дочь Маша. Лера сдала анализы перед поездкой в Дубай.

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Кудрявцева сдала положительный тест на коронавирус
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Положительный тест на коронавирус сдала Лера КудрявцеваПопал в реанимацию после прививки препаратом Pfizer от ковида врачЕщё 1066 новостей

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что сдала тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, который дал положительный результат.

По её словам, сначала после похода на ёлку заболела её дочь Маша.

«У меня был куплен билет в Дубай на сегодняшнее число… Для того чтобы вылететь в другую страну, нужно сдать тест на коронавирус… И вот на следующий день приходит положительный результат у меня», — рассказала она в Instagram.

Кудрявцева отметила, что до этого испытывала слабость, но списывала это на усталость на фоне болезни дочери.

COVID-19 коронавирус слабость телеведущая тест Лера Кудрявцева
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