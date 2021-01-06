Украли бесценный экспонат XII века из музея в Петербурге

Документ хранился в коробке на реставрационном столе, его пропажу обнаружили при уборке. Сумма материального ущерба устанавливается.

Санкт-Петербург

Неизвестный похитил фрагмент оттиска восковой печати грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I, являющейся особо ценным документом архивного фонда России, из петербургского филиала архива РАН, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Кража фрагмента оттиска восковой печати грамоты архиепископа Зальцбургского Эберхарда I произошла в конце декабря прошлого года в петербургском филиале архива РАН. Похищенное является особо ценным документом архивного фонда России", — сказал собеседник агентства.

Документ хранился в коробке на реставрационном столе, его пропажу обнаружили при уборке. Сумма материального ущерба устанавливается.

Эберхард I, живший с 1085 по 1164 год, был назначен архиепископом в 1146 году.