Папа Римский поздравил православных с Рождеством. С любовью

Франциск 6 января возглавил праздничную службу в соборе Святого Петра по случаю католического Богоявления в присутствии ограниченного числа верующих в связи с карантинными ограничениями.

Понтифик пожелал верующим мира и надежды

Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей, отмечающих 7 января Рождество по юлианскому календарю, с наступающим праздником.

"С любовью обращаюсь к братьям и сестрам Восточных церквей, католических и православных, которые, согласно их традиции, отмечают завтра (в четверг - прим. ТАСС) Рождество Христово. Искренне поздравляю их, желая мира и надежды в свете Христа нашего", - сказал Франциск в проповеди по случаю отмечаемого в среду католического праздника Богоявления.

Ранее в среду Папа Римский возглавил праздничную службу в соборе Святого Петра в присутствии ограниченного числа верующих в связи с действующими карантинными ограничениями. Франциск из-за воспаления седалищного нерва, вызвавшего боли в ногах и спине, не смог лично возглавить новогоднюю службу. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки был также отменен обряд крещения в соборе - его также обычно возглавляет понтифик.

Отмечаемым 6 января Римско-католической церковью праздником Богоявления (Эпифания) завершается цикл рождественских торжеств. В народе этот день в Италии называют Бефаной, когда, по традиции, добрая ведьма разносит послушным детям сладости, а непослушным - угольки, оставляя их в развешанных чулках.

Источник: ТАСС