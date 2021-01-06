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Папа Римский поздравил православных с Рождеством. С любовью

21:50 06.01.2021 Фото: pxhere.com
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Франциск 6 января возглавил праздничную службу в соборе Святого Петра по случаю католического Богоявления в присутствии ограниченного числа верующих в связи с карантинными ограничениями.

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Понтифик пожелал верующим мира и надежды

Папа Римский Франциск поздравил православных и католиков Восточных церквей, отмечающих 7 января Рождество по юлианскому календарю, с наступающим праздником.

"С любовью обращаюсь к братьям и сестрам Восточных церквей, католических и православных, которые, согласно их традиции, отмечают завтра (в четверг - прим. ТАСС) Рождество Христово. Искренне поздравляю их, желая мира и надежды в свете Христа нашего", - сказал Франциск в проповеди по случаю отмечаемого в среду католического праздника Богоявления.

Ранее в среду Папа Римский возглавил праздничную службу в соборе Святого Петра в присутствии ограниченного числа верующих в связи с действующими карантинными ограничениями. Франциск из-за воспаления седалищного нерва, вызвавшего боли в ногах и спине, не смог лично возглавить новогоднюю службу. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки был также отменен обряд крещения в соборе - его также обычно возглавляет понтифик.

Отмечаемым 6 января Римско-католической церковью праздником Богоявления (Эпифания) завершается цикл рождественских торжеств. В народе этот день в Италии называют Бефаной, когда, по традиции, добрая ведьма разносит послушным детям сладости, а непослушным - угольки, оставляя их в развешанных чулках.

Источник: ТАСС

католики поздравление православия рождество христианство Папа Римский Франциск
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От редакции

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Raven, 06 января 2021 22:44
НВР:
Отрицательно. Ватикан извечно стремиться к уничтожению России

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