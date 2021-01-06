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Прямая трансляция Рождественского богослужения 6 января в 23.00 мск - Рождество Христово 2021

22:49 06.01.2021 Фото: Википедии
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Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве в ночь на 7 января.

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В Рождество Христово пройдет прямая трансляция патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя

В ночь с 6 на 7 января 2021 года, в праздник Рождества патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

Неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям.

Прямая трансляция патриаршего богослужения в Рождественскую ночь будет организована на телеканалах «Первый», «Россия 1», в эфире и на сайте телеканала «Спас», а также на официальном портале Русской православной церкви Патриархия.ru.

Смотрите праздничное богослужение, которое начнется в 23.00 по московскому времени.

богослужение патриарх праздник Рождество Христово трансляция Патриарх Кирилл
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