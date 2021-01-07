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Образование

3 главных общеобразовательных направления в Экономическом лицее

09:42 07.01.2021 Фото: Бердский Экономический лицей
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Мы за индивидуальный подход в обучении, поэтому все лицеисты 5-11 классов обучаются на основании Индивидуальных учебных планов, согласованных с учащимися и родителями.

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Каждый ученик будет развиваться по той траектории, которая ему наиболее близка, а это залог успешного становления ребенка

Вся общеобразовательная деятельность реализуется по трем направлениям:

экономическое - во всех классах преподается экономика как основной предмет или факультатив, в 10-11 классах – углубленное изучение экономики;

инженерное - в специализированных классах введены дополнительные часы по физике, информатике, технологии;

гуманитарное - углубленное изучение английского языка или литературы, а так же второй дополнительный язык для изучения.

Мы за индивидуальный подход в обучении, поэтому все лицеисты 5-11 классов обучаются на основании Индивидуальных учебных планов, согласованных с учащимися и родителями. Это дает возможность «конструировать» внеурочную деятельность в соответствие со своими предпочтениями, в рамках предметов внеурочной деятельности по выбору, а значит, каждый ученик будет развиваться по той траектории, которая ему наиболее близка, а это залог успешного становления ребенка.

Источник: Раздел Бердского Экономического лицея на сайте Весь Бердск

лицей направления подготовки учитель школа школьник Бердский Экономический лицей
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