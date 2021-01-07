Фото 28-летней любовницы Юрия Гальцева попало в сеть

В 2015 году Мария родила юмористу дочь. Ирина Ракшина, узнав о неверности супруга, простила его.

59-летний Юрий Гальцев завел себе любовницу втайне от законной супруги

В настоящее время все больше представителей отечественной эстрады выбирают спутниц жизни, которые гораздо моложе их. 59-летний Юрий Гальцев не стал исключением и завел себе любовницу втайне от законной супруги.

Первой супругой юмориста стала девушка по имени Светлана. Они поженились, когда Юрию Гальцеву было всего 19 лет. Светлана родила мужчине сына Михаила, однако даже этот факт не смог сплотить молодых супругов. Их брак вскоре распался.

Поступив в ЛГИТМиК, Юрий Гальцев познакомился со второй супругой. Ею стала актриса Ирина Ракшина. Пара узаконила отношения в середине 80-х годов прошлого века. Молодым супругам приходилось много работать, чтобы платить за комнатку в общежитии. В 1992 году у пары появилась дочь Мария.

В юмориста влюбилась одна из учениц, уроженка Перми Мария Насырова

Если Ирина в качестве актрисы славы не сыскала, то ее супруг раскрыл своей творческий потенциал в полной мере. Гальцев прославился благодаря юмористическим выступлениям в «Аншлаге». Кроме этого мужчина стал обучать молодых артистов актерскому мастерству, а также сам снялся в нескольких фильмах.

Преподавательская деятельность стала причиной того, что Гальцев завел роман на стороне. В юмориста влюбилась одна из учениц, уроженка Перми Мария Насырова. Гальцев отметил девушке взаимностью. Пару не смущала разница в возрасте (больше 30 лет). Влюбленные скрывали свои отношения, втайне встречаясь в театре имени Райкина, где оба работали. От своей законной супруги Гальцев уходить не собирался.

Но все тайное рано или поздно становится явным. В 2015 году Мария родила юмористу дочь. Ирина Ракшина, узнав о неверности супруга, простила его. Женщина уверена, что Гальцев ее никогда не бросит, несмотря на наличие молодой возлюбленной и внебрачной дочери.

Сейчас Юрий Николаевич заметно изменился. Он похудел, стал следить за собой ведет здоровый образ жизни. Пользователи сети уверены, что юморист делает это ради молодой возлюбленной.

Источник: kleo.ru