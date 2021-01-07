Коридор затмений в 2021 году: Когда начнется и как избежать неприятностей

В 2021 году произойдут 4 затмения – астрономическая норма. Первое из них – лунное.

Согласно астрономическим наблюдениям, в 2021 году произойдет по 2 лунных и солнечных затмения

Астрологи сходятся во мнении: чем больше в течение года затмений (солнечных и лунным), тем он сложнее. Ежегодно можно наблюдать минимум 4 и максимум 7 этих астрономических событий. Например, в ушедшем году их было 6, из которых 4 – лунных.

Согласно астрономическим наблюдениям, в 2021 году произойдет по 2 лунных и солнечных затмения. Эксперты ожидают легкий год Быка, без сильных потрясений, трагедий, катаклизмов. Уже сейчас можно ознакомиться с описанием каждого затмения, а также узнать, когда же начнется коридор затмений в 2021 году.

Даты начала и конца коридора затмений в 2021 году

Как уже было сказано, в 2021 году произойдут 4 затмения – астрономическая норма. Первое из них – лунное, которое наступит 26 мая. С этого дня начнется коридор затмений. Что это такое?

Коридором затмений называется период, когда лунное и солнечное затмение происходят в течение короткого периода – 2 – 3 месяцев.

26 мая – день полного затмения Луны.

10 июня – день кольцеобразного затмения Солнца.

С мая по июнь продлится в 2021 году коридор затмений.

Каким будет коридор затмений

Энергетика коридора затмений противоречива, поскольку за короткий промежуток времени сливаются солнечная и лунная энергии. В этот период:

усиливаются эмоции у людей;



совершается больше необъяснимых поступков;могут возникнуть неоднозначные желания;могут появиться проблемы со здоровьем;высоки риски обострения хронических заболеваний.

Под влияние коридора затмений люди попадают за несколько дней до его начала. В это время не рекомендуется:

начинать новые дела;

подписывать соглашения, важные документы, предварительно не изучив их;

назначать деловые встречи;



путешествовать;планировать любые поездки;проводить шумные мероприятия;ссориться с близкими людьми;планировать свадьбу, таинство крещения;менять место жительства;утраиваться на новую работу.

Однако под влиянием коридора затмений надо:

больше времени проводить с семьей;

заниматься саморазвитием – йогой, медитацией, духовными практиками;

мечтать;

говорить «нет», если поступившее предложение может навредить;

бороться с транжирством;

очистить квартиру от старых, сломанных вещей;

выбросить изношенную одежду.

Даты солнечных и лунных затмений в 2021 году

Первым затмением в 2021 году будет лунное. Оно наступит 26 мая, произойдет в знаке Стрельца, продлится 14 мин. 30 сек. Точное время начала астрономического события – 14:18 по Москве. Лучшие точки наблюдения – Юго-Восточная Азия, Австралия, Северная и частично Южная Америка. Под влиянием затмения может измениться мировоззрение, образ мысли, духовный уровень.

Второе затмение в 2021 году – солнечное кольцеобразное. Оно наступит 10 июня, произойдет в знаке Близнецов, продлится 3 мин. 51 сек. Точное время начала астрономического события – 13:41 по Москве. Лучшие точки наблюдения – большая часть Европы, многие страны бывшего СССР. Под влиянием затмения можно решить проблемы в сфере коммуникации, туризма, торговли.

Третье затмение в 2021 году – лунное. Оно наступит 19 ноября, произойдет в знаке Тельца. Точное время начала астрономического события – 12:02 по Москве. Лучшие точки наблюдения – Северная и Южная Америка, Австралия, юго-восток Азии. Под влиянием затмения надо вернуть долги, решить все финансовые проблемы.

Четвертое затмение в 2021 году – солнечное полное. Оно наступит 4 декабря, произойдет в знаке Стрельца, продлится 1 мин. 54 сек. Точное время начала астрономического события – 10:34 по Москве. Лучшие точки наблюдения – Антарктида, юг Африки, крайний юго-восток Австралии, южная часть акваторий Атлантического, Индийского, Тихого океанов. Под влиянием затмения можно наладить международные отношения, решить религиозные вопросы.

Источник: pronedra.ru