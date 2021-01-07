С Рождеством 2021 поздравления в потрясающих стихах

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С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

В светлый праздник рождения Христа хочется поздравить близких теплыми особенными словами, которые приведут в восторг сердце и западут в душу. Такими словами могут быть красивые поздравления с Рождеством в стихах. Православные отмечают этот праздник с 6 на 7 января, католики – 25 декабря. Но сути это не меняет. Все рады провести такой светлый и святой день в кругу семьи.

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах могут выражать все те чувства и эмоции, которые внутри вас. Этот день у многих ассоциируется с семьей. Не забудьте про своих родных. Ведь именно ваше внимание так важно. Сколько приятных воспоминаний останется с вами навсегда.

***

Пусть ночь искрится волшебством,

Несётся ввысь снежинок стая.

Вас поздравляем с Рождеством,

Улыбок, радости желаем.

Поток божественной любви

Струится пусть чудесным светом,

И вас Господь благословит

Здоровьем, счастьем и успехом!

***

Светлый праздник Рождества

Нам встречать пришла пора.

Запускайте радость в сердце

И добром спешите греться.

Верьте в Бога, не грешите,

Счастье с близкими делите.

Пусть приходит к вам удача



И достаток с ней в придачу.Пусть сбываются мечты.Здоровья, сил вам и любви.

***

Посмотри на снежинку в ладони:

Ведь известно – другой такой нет.

Всё, что Бог сотворил – бесподобно:

Небо звёздное, солнечный свет …



Я желаю тебе море счастьяВ бесконечных просторах любви.С Рождеством! Веселись, улыбайсяИ другим свою радость дари!

***

Снег тихонько над землей кружится,

Ангелы благую весть несут:

Рождество Христово в дом стучится,



С ним и счастье, и любовь придут!Поздравляю с праздником волшебным,Мира и добра желаю вам.Будет пусть ваш дом уютным, светлымИ открытым радостным вестям!

***

Волшебством окутана снова земля,

С Рождеством поздравляю сегодня тебя!



И в жизни желаю встретить лишь красоту,Счастье, радость, успех и людей доброту!

А мечты, что таишь от друзей и родных,

Исполняются пусть в этот праздничный миг,

Ведь важнее на свете нет торжества!

Пусть тебя охраняет звезда Рождества!

***

Чего вам пожелать сегодня,



В чудесный праздник Рождества?Чтоб каждый день, как новогодний,Был предвкушеньем торжества,Чтоб жизнь ошибки вам прощала,Чтоб в сердце расцвела любовь,Глаза, как звездочки, сияли,И улыбаться вновь и вновь!

***

Пускай мечты сбываются

На это Рождество,

Пусть люди все влюбляются –

Любовь несет тепло!

Пускай везеньем сказочным

Судьба вознаградит,

На сердце будет радостно,

И счастье победит!

***

Посмотри в ночное небо,

Там звезда одна горит,

В эту ночь Христос родился,

Чтобы счастье всем дарить,

С Рождеством тебя поздравлю,

Благодать к тебе придет,

Знает все Господь и видит,



Для тебя любовь найдет!

***

Наступает день прекрасный,

Наступает Рождество,

Нам Христос подарит радость,

Ждет нас счастье, волшебство,

Этот праздник самый главный,

Будем в этот день молиться,



Поздравляем православных,Будем вместе веселиться!

***

Есть такая традиция – поздравлять близких людей. И в рождественские дни родные не забывают о дарении подарков, о добрых пожеланиях, милых презентах и особенных поздравлениях с Рождеством, в стихах, прозе, своими словами.

***

Добрая снежная сказка,

Звёздочка в лунной ночи …

Свет Рождества в ярких красках



В двери сегодня стучит.Всем нам тепла не хватает,Все мы стремимся к любви.Всех нас Господь призываетВ радости быть во все дни.Дай же нам, Бог, это счастье –Жизнь, словно дар твой, ценить.Станем тогда в одночасьеВ мире, согласии жить!

***

Этой сказочной ночью к тебе я прильну

С Рождеством! – очень тихо на ушко шепну.

Пусть же свет Вифлеемской далёкой звезды

Нам подарит минуты волшебной любви.

В эту ночь просидим мы с тобой в тишине,

Что-то важное скажешь сегодня ты мне.



С Рождеством, милый мой, дорогой человек!Дай же Бог тебе счастья на весь долгий век!

***

С Рождеством Христовым поздравляю!

Пусть всё станет в жизни хорошо,

Доброты, большой любви тебе желаю,

На душе чтоб было мягко и светло.

Вера крепнет пусть твоя, конечно,



Окружает светом счастье пусть.Начинанья будут все успешныИ сердечко никогда не тронет грусть.

***

Рождество … Ожидание чуда,

Всеобъемлющей, светлой любви.

В эту ночь верить в сказку не трудно,

К небесам ты свой взгляд подними!



Пусть рождественской звёздочкой яркойОсенит твою душу тепло,И роскошным чудесным подаркомВ дом придут Божий мир и добро!

***

Добрая снежная сказка,

Звёздочка в лунной ночи …

Свет Рождества в ярких красках



В двери сегодня стучит.Всем нам тепла не хватает,Все мы стремимся к любви.Всех нас Господь призываетВ радости быть во все дни.Дай же нам, Бог, это счастье –Жизнь, словно дар твой, ценить.Станем тогда в одночасьеВ мире, согласии жить!

***

Светлый праздник наступает,

Это Рождество,

Белый снег совсем не тает,

Так быть и должно,

Пусть с таким же постоянством

В дом к тебе идут



Мир, добро, любовь и счастьеИ тепла уют!

***

С наступающим позвольте

Рождеством поздравить вас.

Будет жизнь пусть полной чашей,

И обходит злой вас глаз.

Пусть Сочельник в вашем доме



Близких вместе соберет.Всем желаю быть здоровым,Жить без горя и невзгод.

Источник: omolitvah.ru