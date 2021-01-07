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Общество / Стиль жизни

С Рождеством 2021 поздравления в потрясающих стихах

09:50 07.01.2021 Фото: omolitvah.ru
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Мы предлагаем вам скачать бесплатно отличную подборку поздравлений в стихах на Рождество. Мир вашему дому, радости и любви.

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С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
Сюжет: Православные обряды
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Как хранить святую воду и что с ней нельзя делатьС Рождеством 2021 поздравления в потрясающих стихахЕщё 610 новостей

В светлый праздник рождения Христа хочется поздравить близких теплыми особенными словами, которые приведут в восторг сердце и западут в душу. Такими словами могут быть красивые поздравления с Рождеством в стихах. Православные отмечают этот праздник с 6 на 7 января, католики – 25 декабря. Но сути это не меняет. Все рады провести такой светлый и святой день в кругу семьи.

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах могут выражать все те чувства и эмоции, которые внутри вас. Этот день у многих ассоциируется с семьей. Не забудьте про своих родных. Ведь именно ваше внимание так важно. Сколько приятных воспоминаний останется с вами навсегда.

***

Пусть ночь искрится волшебством,
Несётся ввысь снежинок стая.
Вас поздравляем с Рождеством,
Улыбок, радости желаем.
Поток божественной любви
Струится пусть чудесным светом,
И вас Господь благословит
Здоровьем, счастьем и успехом!

***

Светлый праздник Рождества
Нам встречать пришла пора.
Запускайте радость в сердце
И добром спешите греться.
Верьте в Бога, не грешите,
Счастье с близкими делите.
Пусть приходит к вам удача

И достаток с ней в придачу.
Пусть сбываются мечты.
Здоровья, сил вам и любви.

***

Посмотри на снежинку в ладони:
Ведь известно – другой такой нет.
Всё, что Бог сотворил – бесподобно:
Небо звёздное, солнечный свет …

Я желаю тебе море счастья
В бесконечных просторах любви.
С Рождеством! Веселись, улыбайся
И другим свою радость дари!

***

Снег тихонько над землей кружится,
Ангелы благую весть несут:
Рождество Христово в дом стучится,

С ним и счастье, и любовь придут!
Поздравляю с праздником волшебным,
Мира и добра желаю вам.
Будет пусть ваш дом уютным, светлым
И открытым радостным вестям!

***

Волшебством окутана снова земля,
С Рождеством поздравляю сегодня тебя!

И в жизни желаю встретить лишь красоту,
Счастье, радость, успех и людей доброту!

А мечты, что таишь от друзей и родных,
Исполняются пусть в этот праздничный миг,
Ведь важнее на свете нет торжества!
Пусть тебя охраняет звезда Рождества!

***

Чего вам пожелать сегодня,

В чудесный праздник Рождества?
Чтоб каждый день, как новогодний,
Был предвкушеньем торжества,
Чтоб жизнь ошибки вам прощала,
Чтоб в сердце расцвела любовь,
Глаза, как звездочки, сияли,
И улыбаться вновь и вновь!

***

Пускай мечты сбываются
На это Рождество,
Пусть люди все влюбляются –
Любовь несет тепло!
Пускай везеньем сказочным
Судьба вознаградит,
На сердце будет радостно,
И счастье победит!

***

Посмотри в ночное небо,
Там звезда одна горит,
В эту ночь Христос родился,
Чтобы счастье всем дарить,
С Рождеством тебя поздравлю,
Благодать к тебе придет,
Знает все Господь и видит,

Для тебя любовь найдет!

***

Наступает день прекрасный,
Наступает Рождество,
Нам Христос подарит радость,
Ждет нас счастье, волшебство,
Этот праздник самый главный,
Будем в этот день молиться,

Поздравляем православных,
Будем вместе веселиться!

***

Есть такая традиция – поздравлять близких людей. И в рождественские дни родные не забывают о дарении подарков, о добрых пожеланиях, милых презентах и особенных поздравлениях с Рождеством, в стихах, прозе, своими словами.

***

Добрая снежная сказка,
Звёздочка в лунной ночи …
Свет Рождества в ярких красках

В двери сегодня стучит.
Всем нам тепла не хватает,
Все мы стремимся к любви.
Всех нас Господь призывает
В радости быть во все дни.
Дай же нам, Бог, это счастье –
Жизнь, словно дар твой, ценить.
Станем тогда в одночасье
В мире, согласии жить!

***

Этой сказочной ночью к тебе я прильну
С Рождеством! – очень тихо на ушко шепну.
Пусть же свет Вифлеемской далёкой звезды
Нам подарит минуты волшебной любви.
В эту ночь просидим мы с тобой в тишине,
Что-то важное скажешь сегодня ты мне.

С Рождеством, милый мой, дорогой человек!
Дай же Бог тебе счастья на весь долгий век!

***

С Рождеством Христовым поздравляю!
Пусть всё станет в жизни хорошо,
Доброты, большой любви тебе желаю,
На душе чтоб было мягко и светло.
Вера крепнет пусть твоя, конечно,

Окружает светом счастье пусть.
Начинанья будут все успешны
И сердечко никогда не тронет грусть.

***

Рождество … Ожидание чуда,
Всеобъемлющей, светлой любви.
В эту ночь верить в сказку не трудно,
К небесам ты свой взгляд подними!

Пусть рождественской звёздочкой яркой
Осенит твою душу тепло,
И роскошным чудесным подарком
В дом придут Божий мир и добро!

***

Добрая снежная сказка,
Звёздочка в лунной ночи …
Свет Рождества в ярких красках

В двери сегодня стучит.
Всем нам тепла не хватает,
Все мы стремимся к любви.
Всех нас Господь призывает
В радости быть во все дни.
Дай же нам, Бог, это счастье –
Жизнь, словно дар твой, ценить.
Станем тогда в одночасье
В мире, согласии жить!

***

Светлый праздник наступает,
Это Рождество,
Белый снег совсем не тает,
Так быть и должно,

Пусть с таким же постоянством
В дом к тебе идут

Мир, добро, любовь и счастье
И тепла уют!

***

С наступающим позвольте
Рождеством поздравить вас.
Будет жизнь пусть полной чашей,
И обходит злой вас глаз.

Пусть Сочельник в вашем доме

Близких вместе соберет.
Всем желаю быть здоровым,
Жить без горя и невзгод.

Источник: omolitvah.ru

7 января 2021 поздравления рождество стихи
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