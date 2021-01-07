С Рождеством 2021 поздравления в потрясающих стихах

В светлый праздник рождения Христа хочется поздравить близких теплыми особенными словами, которые приведут в восторг сердце и западут в душу. Такими словами могут быть красивые поздравления с Рождеством в стихах. Православные отмечают этот праздник с 6 на 7 января, католики – 25 декабря. Но сути это не меняет. Все рады провести такой светлый и святой день в кругу семьи.
Поздравления с Рождеством Христовым в стихах могут выражать все те чувства и эмоции, которые внутри вас. Этот день у многих ассоциируется с семьей. Не забудьте про своих родных. Ведь именно ваше внимание так важно. Сколько приятных воспоминаний останется с вами навсегда.
***
Пусть ночь искрится волшебством,
Несётся ввысь снежинок стая.
Вас поздравляем с Рождеством,
Улыбок, радости желаем.
Поток божественной любви
Струится пусть чудесным светом,
И вас Господь благословит
Здоровьем, счастьем и успехом!
***
Светлый праздник Рождества
Нам встречать пришла пора.
Запускайте радость в сердце
И добром спешите греться.
Верьте в Бога, не грешите,
Счастье с близкими делите.
Пусть приходит к вам удача
Пусть сбываются мечты.
Здоровья, сил вам и любви.
***
Посмотри на снежинку в ладони:
Ведь известно – другой такой нет.
Всё, что Бог сотворил – бесподобно:
Небо звёздное, солнечный свет …
В бесконечных просторах любви.
С Рождеством! Веселись, улыбайся
И другим свою радость дари!
***
Снег тихонько над землей кружится,
Ангелы благую весть несут:
Рождество Христово в дом стучится,
Поздравляю с праздником волшебным,
Мира и добра желаю вам.
Будет пусть ваш дом уютным, светлым
И открытым радостным вестям!
***
Волшебством окутана снова земля,
С Рождеством поздравляю сегодня тебя!
Счастье, радость, успех и людей доброту!
А мечты, что таишь от друзей и родных,
Исполняются пусть в этот праздничный миг,
Ведь важнее на свете нет торжества!
Пусть тебя охраняет звезда Рождества!
***
Чего вам пожелать сегодня,
Чтоб каждый день, как новогодний,
Был предвкушеньем торжества,
Чтоб жизнь ошибки вам прощала,
Чтоб в сердце расцвела любовь,
Глаза, как звездочки, сияли,
И улыбаться вновь и вновь!
***
Пускай мечты сбываются
На это Рождество,
Пусть люди все влюбляются –
Любовь несет тепло!
Пускай везеньем сказочным
Судьба вознаградит,
На сердце будет радостно,
И счастье победит!
***
Посмотри в ночное небо,
Там звезда одна горит,
В эту ночь Христос родился,
Чтобы счастье всем дарить,
С Рождеством тебя поздравлю,
Благодать к тебе придет,
Знает все Господь и видит,
***
Наступает день прекрасный,
Наступает Рождество,
Нам Христос подарит радость,
Ждет нас счастье, волшебство,
Этот праздник самый главный,
Будем в этот день молиться,
Будем вместе веселиться!
***
Есть такая традиция – поздравлять близких людей. И в рождественские дни родные не забывают о дарении подарков, о добрых пожеланиях, милых презентах и особенных поздравлениях с Рождеством, в стихах, прозе, своими словами.
***
Добрая снежная сказка,
Звёздочка в лунной ночи …
Свет Рождества в ярких красках
Всем нам тепла не хватает,
Все мы стремимся к любви.
Всех нас Господь призывает
В радости быть во все дни.
Дай же нам, Бог, это счастье –
Жизнь, словно дар твой, ценить.
Станем тогда в одночасье
***
Этой сказочной ночью к тебе я прильну
С Рождеством! – очень тихо на ушко шепну.
Пусть же свет Вифлеемской далёкой звезды
Нам подарит минуты волшебной любви.
В эту ночь просидим мы с тобой в тишине,
Что-то важное скажешь сегодня ты мне.
Дай же Бог тебе счастья на весь долгий век!
***
С Рождеством Христовым поздравляю!
Пусть всё станет в жизни хорошо,
Доброты, большой любви тебе желаю,
На душе чтоб было мягко и светло.
Вера крепнет пусть твоя, конечно,
Начинанья будут все успешны
И сердечко никогда не тронет грусть.
***
Рождество … Ожидание чуда,
Всеобъемлющей, светлой любви.
В эту ночь верить в сказку не трудно,
К небесам ты свой взгляд подними!
Осенит твою душу тепло,
И роскошным чудесным подарком
В дом придут Божий мир и добро!
***
Добрая снежная сказка,
Звёздочка в лунной ночи …
Свет Рождества в ярких красках
Всем нам тепла не хватает,
Все мы стремимся к любви.
Всех нас Господь призывает
В радости быть во все дни.
Дай же нам, Бог, это счастье –
Жизнь, словно дар твой, ценить.
Станем тогда в одночасье
***
Светлый праздник наступает,
Это Рождество,
Белый снег совсем не тает,
Так быть и должно,
Пусть с таким же постоянством
В дом к тебе идут
И тепла уют!
***
С наступающим позвольте
Рождеством поздравить вас.
Будет жизнь пусть полной чашей,
И обходит злой вас глаз.
Пусть Сочельник в вашем доме
Всем желаю быть здоровым,
Жить без горя и невзгод.
Источник: omolitvah.ru