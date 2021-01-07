Изумительные короткие поздравления с Рождеством Христовым на 7 января 2021

И в век технологий быть рядом с близкими не так уж тяжело. Их можно поздравить с Рождеством с помощью СМС.

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

Есть в году такой день, когда во всем мире происходят чудеса. Везде царит радость и счастье. Именно в это время наступает удивительный светлый праздник – Рождество Христово. Его принято праздновать в кругу семьи, самых близких и родных, но не всегда получается отметить праздник рядом с родными. И в век технологий быть рядом с близкими не так уж тяжело. Их можно поздравить с Рождеством с помощью СМС.

Для вас мы собрали только самые искренние, светлые и добрые СМС поздравления с Рождеством Христовым. Не оставляйте близких без внимания! Пусть, прочитав небольшое пожелание, они улыбнутся и почувствуют ваше тепло.

***

Снежок искрится на пороге.

И весело у вас в дому.

Желаю, чтоб всегда дороги

Вели вас к дому одному.

***

Пусть этот праздник — Святое Рождество

Поселит в доме радость, удачу и добро!

Обиды, неурядицы — навеки пропадут,



В семье пусть воцарятся счастье и уют!

***

Кружат ангелы над нами,

Как пушистый снег.

С Рождеством волшебным самым

Поздравляют всех!

***

Желаю тебе в Рождество



Мешок подарков,Вагон радостиИ грузовик счастья!

***

От всей души примите светлые пожелания с праздником Рождества! Пусть Господь Бог будет невероятно добр к вам и очень милостив, подарит свою безграничную любовь, тепло и веру.

***

В Рождество хотим вам пожелать,

Чтобы в доме были мир и благодать,



Пусть в семье все будут счастливы, здоровыИ побольше в жизни впечатлений новых!

***

«Христос родился!» говорю и поздравляю,

В Рождество Христово вам желаю,

Чтобы жили в полном здравии и радости,

Без печалей, горести и зависти.

***

В Рождество тебе желаю<

Встретить праздник без забот.

От души я поздравляю!

Пусть во всем всегда везет.

***

Пускай рождественское чудо

Одарит вас своим теплом,

Пусть никогда не будет худо,



Встречайте каждый день с добром!

***

С Рождеством! Пусть этот праздник дарует нам надежду на спасение. Христос родился, возрадуемся ему! Пусть в ваших душах в этот день рождаются самые заветные желания.

***

В этот рождественский день небо благословляет каждого. С праздником связано множество традиций. Кроме дарения подарков, близким говорят теплые слова, пожелания и мечты. В Рождество все поздравления актуальны: короткие СМС, электронные послания или словесные пожелания. Если у вас есть возможность, проведите это время рядом с семьей, творите добро и исполняйте мечты.

***

В этот благодатный день спешу поздравить вас с Рождеством Христовым и пожелать молодости души, гармонии и доброты! Пусть рядом будут близкие и родные люди, и дарят вам радость и тепло!

***

Купола сияют и искрятся

Снег лежит на ветках серебром…

Пусть приходят радость, мир,

Любовь, здоровье, счастье,

Поздравляю всех со светлым Рождеством!!!

***

Христос родился! Ангелы повсюду!

Колядки и гаданья во дворе.



Исполнятся желания ,и чудоНастигнет на серебряном коне.

***

Звезда зажглась, в пещерке свет мерцает,

Святую песнь поет небесный хор,

И вся вселенная нам ныне возвещает,

Что в мир Спаситель и Господь пришел!

***

С Рождеством Христовым я Вас поздравляю!

Счастья и здоровья, блага всем желаю,

Святости, лукавства — в меру чтоб всего,

Радости, удачи. Плохого — ничего!

***

Поздравляю вас со светлым праздником Рождеством! Мира и тепла вашему дому! Пусть самые яркие звезды исполняют ваши желания, и самые верные люди берегут вас своей любовью!

***

Поздравляю с Рождеством,



Полной чашей будет дом!Хорошо живется в нем,С миром, счастьем и добром!

***

Пусть рождественский вечер

Вам счастье подарит!

Пусть Бог опекает на каждом шагу,

Заботы, проблемы — скорей покидают.



А радость, удача — впереди ожидают!

***

Тот, кто родился в Рождество Христово

На нем лежит особая печать:

Тот должен быть счастливым и здоровым,

Чтоб дело доброе всегда он мог начать!

***

В Рождество желаю вам везенья,



Успехов, радости, большой любви,Пускай невзгоды и презреньяНе встретятся на жизненном пути!

***

В день Праздника большого,

В день Рождества Святого

Свершатся пусть желанья

И все Ваши мечты!

***

С рождеством тебя, моя радость! Пусть все твои мысли и стремления будут чисты, как первый снег, и светлы, как лики ангелов! Храни тебя Бог.

Источник: omolitvah.ru