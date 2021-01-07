Изумительные короткие поздравления с Рождеством Христовым на 7 января 2021

Есть в году такой день, когда во всем мире происходят чудеса. Везде царит радость и счастье. Именно в это время наступает удивительный светлый праздник – Рождество Христово. Его принято праздновать в кругу семьи, самых близких и родных, но не всегда получается отметить праздник рядом с родными. И в век технологий быть рядом с близкими не так уж тяжело. Их можно поздравить с Рождеством с помощью СМС.
Для вас мы собрали только самые искренние, светлые и добрые СМС поздравления с Рождеством Христовым. Не оставляйте близких без внимания! Пусть, прочитав небольшое пожелание, они улыбнутся и почувствуют ваше тепло.
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Снежок искрится на пороге.
И весело у вас в дому.
Желаю, чтоб всегда дороги
Вели вас к дому одному.
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Пусть этот праздник — Святое Рождество
Поселит в доме радость, удачу и добро!
Обиды, неурядицы — навеки пропадут,
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Кружат ангелы над нами,
Как пушистый снег.
С Рождеством волшебным самым
Поздравляют всех!
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Желаю тебе в Рождество
Вагон радости
И грузовик счастья!
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От всей души примите светлые пожелания с праздником Рождества! Пусть Господь Бог будет невероятно добр к вам и очень милостив, подарит свою безграничную любовь, тепло и веру.
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В Рождество хотим вам пожелать,
Чтобы в доме были мир и благодать,
И побольше в жизни впечатлений новых!
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«Христос родился!» говорю и поздравляю,
В Рождество Христово вам желаю,
Чтобы жили в полном здравии и радости,
Без печалей, горести и зависти.
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В Рождество тебе желаю<
Встретить праздник без забот.
От души я поздравляю!
Пусть во всем всегда везет.
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Пускай рождественское чудо
Одарит вас своим теплом,
Пусть никогда не будет худо,
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С Рождеством! Пусть этот праздник дарует нам надежду на спасение. Христос родился, возрадуемся ему! Пусть в ваших душах в этот день рождаются самые заветные желания.
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В этот рождественский день небо благословляет каждого. С праздником связано множество традиций. Кроме дарения подарков, близким говорят теплые слова, пожелания и мечты. В Рождество все поздравления актуальны: короткие СМС, электронные послания или словесные пожелания. Если у вас есть возможность, проведите это время рядом с семьей, творите добро и исполняйте мечты.
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В этот благодатный день спешу поздравить вас с Рождеством Христовым и пожелать молодости души, гармонии и доброты! Пусть рядом будут близкие и родные люди, и дарят вам радость и тепло!
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Купола сияют и искрятся
Снег лежит на ветках серебром…
Пусть приходят радость, мир,
Любовь, здоровье, счастье,
Поздравляю всех со светлым Рождеством!!!
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Христос родился! Ангелы повсюду!
Колядки и гаданья во дворе.
Настигнет на серебряном коне.
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Звезда зажглась, в пещерке свет мерцает,
Святую песнь поет небесный хор,
И вся вселенная нам ныне возвещает,
Что в мир Спаситель и Господь пришел!
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С Рождеством Христовым я Вас поздравляю!
Счастья и здоровья, блага всем желаю,
Святости, лукавства — в меру чтоб всего,
Радости, удачи. Плохого — ничего!
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Поздравляю вас со светлым праздником Рождеством! Мира и тепла вашему дому! Пусть самые яркие звезды исполняют ваши желания, и самые верные люди берегут вас своей любовью!
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Поздравляю с Рождеством,
Хорошо живется в нем,
С миром, счастьем и добром!
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Пусть рождественский вечер
Вам счастье подарит!
Пусть Бог опекает на каждом шагу,
Заботы, проблемы — скорей покидают.
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Тот, кто родился в Рождество Христово
На нем лежит особая печать:
Тот должен быть счастливым и здоровым,
Чтоб дело доброе всегда он мог начать!
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В Рождество желаю вам везенья,
Пускай невзгоды и презренья
Не встретятся на жизненном пути!
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В день Праздника большого,
В день Рождества Святого
Свершатся пусть желанья
И все Ваши мечты!
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С рождеством тебя, моя радость! Пусть все твои мысли и стремления будут чисты, как первый снег, и светлы, как лики ангелов! Храни тебя Бог.
Источник: omolitvah.ru