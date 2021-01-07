С Рождеством Христовым поздравления светлейшие и искренние в прозе

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

Рождество Христово – церковный праздник, который в сердце каждого верующего. Его очень любят взрослые и дети. И не только из-за того, что мы получаем подарки и благословения. В этот день вокруг царит атмосфера радости и добра. Красивые поздравления с Рождеством в прозе могут подарить вашим близким массу приятных эмоций и улыбок.

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Я поздравляю Вас с этим прекрасным праздником! Ведь в этот день родился наш Спаситель — Иисус Христос. От всей души желаю Вам и Вашим близким: мира в доме, покоя в душе. Пусть сбудутся заветные мечты и осуществятся сокровенные желания! С Рождеством!

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Поздравляю Вас со Светлым праздником Рождества Христова. Пусть в Вашем доме царит достаток и уют, в семье будет мир и покой. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, а Вы будете счастливы и здоровы.

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В рождественский вечер в доме горят десятки огоньков, головокружительно пахнет свежей выпечкой, а на душе так светло и радостно, что хочется обнять целый мир! В эти мгновения, полные доброго рождественского волшебства, примите мои поздравления с Рождеством и пожелания счастья и любви!

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В Рождество Христово хочу Вам пожелать счастья и радости, здоровья и удачи. Пусть Бог хранит Вас и Вашу семью. Пусть дела идут в гору, дети растут крепкими, умными и веселыми, а со второй половинкой Вы будете жить в мире и согласии.

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Когда приходит Рождество, мы ждем чуда так сильно, будто до сих пор остались детьми! Так пусть волшебство случится для нас хоть один раз в году, в эту дивную ночь, подарив нам долгожданное и совершенно справедливо заслуженное счастье! Пусть в вашей жизни не будет огорчений и разочарований, ведь гораздо лучше – жить полной жизнью и улыбаться каждый день!

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С огромным удовольствием поздравляю тебя с добрым и светлым праздником — Рождеством! Желаю, чтобы в твоей жизни было больше радости, чтобы тебя окружали хорошие люди, чтобы в душе царил покой. Пусть судьба будет к тебе благосклонна, пусть семья будет счастлива и здорова, пусть Бог дарует тебе мир и благодать!

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В это Светлый праздник желаю вам мира и добра! Пусть сказка и чудеса наполнят ваш дом, пусть в вашем доме царят радость и детский смех, друзья будут рядом, а все несчастья обходят стороной. Счастья и благополучия!

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Поздравляю с наступившим Рождеством! Желаю любви, добра и счастья, крепкого здоровья и всех благ. Пусть оправдаются все надежды и сбудутся заветные мечты!

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Поздравляю с Рождеством! И в этот святейший праздник, я хочу пожелать Вам душевного равновесия, успехов в делах, крепкого здоровья и всех благ!

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Поздравляю с Рождеством Христовым! Пусть мир Божий пребывает в твоем сердце, а в душе воцарится покой и умиротворение. Никогда не отступай от своих целей. Будь счастлив и успешен в делах!

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Рождественские дни особенно прекрасны. Праздник духовный, уютный, мирской. Особые ощущения чувствуют даже те, кто не отмечает торжество. Именно Рождество согревает душу в зимние холода, собирает за столом единым всю семью. Конечно, в такой светлый день главное не подарки, а то внимание, которое вы уделяете родным. Пусть поздравления с Рождеством в прозе будут именно тем презентом, которого ждут.

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Друг мой, с Рождеством! В эту светлую ночь желаю света в жизни. Используй свои возможности в полную силу, радуйся большим событиям и особенно мелочам. Делай добрые дела, но не забывай о себе. Стремись к успеху и побеждай, люби и будь любим. Главное – верь в чудо!

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С рождеством Христовым, с искренней радостью души и доброй благодатью! Желаю мира за окном и светлого счастья в доме, уютной атмосферы и дружной семьи, необыкновенных чудес и щедрых подарков, открытой души и мягкого сердца. Пусть Рождество подарит яркую надежду и крепкую веру, красивую сказку и верную любовь.

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Рождество во все времена считалось волшебным событием, и сегодня во всем мире его знают как день, вечер которого нужно встречать в компании самых дорогих, близких людей! Сегодня я поздравляю тебя — и наверняка для тебя не станет сюрпризом то, что я желаю тебе безграничного счастья!

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Пусть в светлый праздник Рождества восходящая звезда укажет правильный путь в жизни и наполнит сердце покоем и благодатью. Пусть любовь Девы Марии наполнит Ваш дом счастьем, милосердием, уютом и взаимопониманием, а Младенец в яслях несет в семью неземную любовь!

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Вы слышите, как тихо крадется Рождество? Примите самые искренние поздравления в этот день. Пусть в рождественскую ночь у вас в доме и в душе случится чудо, а наутро вы найдете не только подарки и сувениры, но и нечто большее – дары, несравнимые ни с какими земными благами: здоровье, счастье и любовь!

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Удивительный праздник — Рождество — одинаково прекрасен для детей и взрослых, для мечтателей и скептиков, для тех, кто старается занять делом каждую минутку, и для тех, кто никуда не спешит… Сегодня я с большим удовольствием поздравляю вас с Рождеством и еще искренне желаю, начиная с этого волшебного дня, жить безгранично счастливо!

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В этот праздничный Рождественский вечер, когда все семьи собираются за праздничным столом, хочу пожелать добра и света, тепла и благополучия всем. Пусть в этот день на всей планете настанет долгожданный мир.

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В волшебную рождественскую ночь я поздравляю вас и желаю сказочной жизни! Только представьте все свои мечты — и поверьте в то, что им пришло время осуществиться, наполнив ваши дни радостью, добром и любовью! Пусть на вашем сердце всегда тихонько играет веселая мелодия о том, что вы счастливы!

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Пусть тёплый свет рождественской звезды согревает, а морозная заря праздничного утра дарит надежду на ясное будущее. Пусть душа всегда будет открыта чуду, добру и волшебству. Улыбнитесь всему миру и он ответит вам взаимностью, а вера в рождественское чудо поможет воплотить его в жизнь.

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В это чудесное Рождество пусть ангелы принесут в ваш дом добро и радость, красоту и спокойствие, любовь и счастье! Пусть улыбками и светлым настроением встретит вас новая лучшая жизнь!

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Многим нравятся поздравления на Рождество Христово в прозе, некоторым в стихах. Но все равно пожелание, какое оно не было бы, остается в душе и радует ваших родных, друзей и знакомых. Некоторые поздравляют своих коллег на работе. Это официальный знак внимания. Предлагаем несколько пожеланий для коллег.

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Уважаемые коллеги! С Рождеством! В первую очередь – это праздник духовный, поэтому хочу пожелать душевного равновесия, сил, терпения. Пусть вас окружают люди, которые вас понимают и ценят. И пусть весь год до следующего Рождества частичка света и тепла помогает вам преодолевать все ненастья и радоваться всему тому хорошему, что обязательно произойдет!

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Дорогие коллеги, в этот светлый праздник Рождества Христова от всего сердца хочется пожелать вам — душевного умиротворения в жизни, гармонии в отношениях, стабильности в семье и успехов на работе. Будьте здоровы, счастливы, активны, наполнены радостью и благополучием!

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Дорогие коллеги! С Рождеством! Пусть в доме вашем будет достаток, все будут здоровы и счастливы, а в эту ночь пусть свершится хоть небольшое, но чудо!

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Дорогие мои коллеги, поздравляю вас с Рождеством Христовым и хочу пожелать новых и добрых надежд, больших и значительных достижений, уверенных и счастливых побед. Пусть небеса вам помогают справиться там, где самим никак, пусть в этот славный праздник у каждого в жизни произойдёт рождественское чудо!

Источник: omolitvah.ru