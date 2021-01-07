Поздравления с Рождеством в смс, открытках и стихах с любовью для родных и близких

Ежегодно все семьи ждут с нетерпением удивительный и светлый праздник Рождество Христово. Некоторые близкие и друзья отмечают его вдали от родных. Их обязательно следует поздравить неожиданным звонком, долгожданным письмом с пожеланиями в прозе или стихах, сообщением на телефон или e-mail.
Поздравление с Рождеством можно придумать самостоятельно, если вы человек творческий, а можно и найти на нашем православном портале.
Красивые поздравления с Рождеством в стихах
Для каждого христианина Рождество – главное торжество в году. В этот день родился Иисус Христос. Верующие чествуют Сына Божьего молитвами, песнопениями и рождественскими богослужениями. В такой светлый день можно преподнести близким поздравления и пожелания с Рождеством Христовым в стихах.
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Есть на свете важный праздник,
Это наше Рождество,
День рождения Христово,
Этот день важней всего!
С этим днем всех поздравляем
И желаем чуда всем,
Жить без боли и проблем.
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В этот день святой и ясный
Пожелаю вам сейчас
Веры всем, добра и счастья.
С Рождеством Христовым вас!
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Вечер словно дышит волшебством…
С праздником! С Христовым Рождеством!
Все мы чуда ждём в святую ночь,
Просим небо в жизни нам помочь.
Вот уже звезда любви горит,
Миру доброту свою дарит.
Пусть хранит вас всех от зла и бед
Бог, любовь, тепло и чудный свет!
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Поздравления примите
В светлый праздник Рождества.
Своим близким подарите
Море света и тепла.
Отдавая, мы однажды
Всё получим во сто крат.
Пусть же счастлив будет каждый
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Пусть этот праздник — Святое Рождество
Поселит в доме радость, удачу и добро!
Обиды, неурядицы — навеки пропадут,
В семье пусть воцарятся счастье и уют!
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Праздник светлый, Рождество,
Принимайте же его
И встречайте с пирогом.
Вам желаем жить счастливо,
На душе чтоб был покой,
В доме будет пусть красиво,
Чтоб достаток был большой.
В доме пусть согласье будет,
Пусть Господь не позабудет,
Помощь вам всегда дает.
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Пусть Рождество тебе приносит
Покой на сердце, жизни радость.
Все то, о чем душа попросит,
Да претворит Господь в реальность!
Пускай подарит это Рождество!
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Пусть разольется свет в душе
И сердце улыбается,
И в праздник этот Рождества,
Пусть чудеса случаются.
Рождественские поздравления в прозе
Поздравления к празднику Рождества должны всегда идти от чистого сердца и искренней души. Пожелания могут быть в простой прозаической форме, но должны трогать, нести в себе добро и любовь.
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Рождество – это день, когда в мир с любовью вошел Иисус Христос. Это день всепрощения, светлых чувств, день, когда торжествует любовь. Пусть в этот праздник замолкнут пушки и не поднимется в воздух ни одна ракета, кроме фейерверка! И пусть в наше сердце войдёт любовь к ближнему и дальнему! С Рождеством Христовым!
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С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть Ангел-хранитель оберегает от всех бед и невзгод!
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Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить всё, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.
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В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.
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С Рождеством! Пускай в вашем доме царит уют, гармония и благоприятная атмосфера. Здоровья крепкого и побольше. Благополучия, удачи, взаимопонимания в ваш дом! Счастливых праздников!
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Сегодня перед нами открывает занавес большой церковный праздник – Рождество Христово! В этот день и солнце светит по-особенному, природа преображается, а люди становятся добрее! Я желаю тебе, чтобы все твои мечты исполнились, чтобы думалось только о хорошем и совершалось всё самое прекрасное!
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От всей души примите светлые пожелания с праздником Рождества! Пусть Господь Бог будет невероятно добр к вам и очень милостив, подарит свою безграничную любовь, тепло и веру.
Красивые поздравления для СМС и электронных писем
Современный мир наполнен техникой и гаджетами. Нельзя представить человека без смартфона и планшета. Век технологий принес с собой поздравления по СМС и электронной почте. Они милые и короткие.
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Спешу поздравить с праздником Христовым!
Со светлым и прекрасным днем!
Пусть Бог убережет Вас от плохого
И наградит Вас счастьем и добром!
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С Рождеством Христовым поздравляю!
Забыть про беды и дела!
И быть счастливыми всегда!
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Рождество — семейный праздник,
Нет в нём места для обид.
С верой в сердце жизнь прекрасна,
Пусть Господь ваш дом хранит!
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Счастья, мира, процветанья,
Радостей вам новых.
Пусть исполнятся желанья.
С Рождеством Христовым!
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Желаю тебе, друг, рождественского чуда,
Красивого и радостного торжества!
И от любви кружилась голова!
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Зажигаем свечи
В чудный святой вечер!
Мы встречаем Рождество –
Жизни светлой торжество!
С Рождеством всех поздравляем,
***
Снежинки в воздухе кружатся,
Звонят везде колокола!
Пусть праздник дарит много счастья,
Здоровья, радости, тепла! С Рождеством!
***
В небе звёздочка сияет,
С Рождеством вас поздравляю
В этот чудный вечер.
Картинки-поздравления на Рождество
Есть очень яркие и красивые картинки с поздравлениями, которые не стыдно презентовать даже деловому партнеру. Всегда приятно получать даже такой небольшой, но добрый подарок.
Источник: omolitvah.ru