Поздравления с Рождеством в смс, открытках и стихах с любовью для родных и близких

Для каждого христианина Рождество – главное торжество в году. В этот день родился Иисус Христос. Верующие чествуют Сына Божьего молитвами, песнопениями и рождественскими богослужениями.

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

Ежегодно все семьи ждут с нетерпением удивительный и светлый праздник Рождество Христово. Некоторые близкие и друзья отмечают его вдали от родных. Их обязательно следует поздравить неожиданным звонком, долгожданным письмом с пожеланиями в прозе или стихах, сообщением на телефон или e-mail.

Поздравление с Рождеством можно придумать самостоятельно, если вы человек творческий, а можно и найти на нашем православном портале.

Красивые поздравления с Рождеством в стихах

Для каждого христианина Рождество – главное торжество в году. В этот день родился Иисус Христос. Верующие чествуют Сына Божьего молитвами, песнопениями и рождественскими богослужениями. В такой светлый день можно преподнести близким поздравления и пожелания с Рождеством Христовым в стихах.

***

Есть на свете важный праздник,

Это наше Рождество,

День рождения Христово,

Этот день важней всего!

С этим днем всех поздравляем

И желаем чуда всем,



Блага, счастья и достатка,Жить без боли и проблем.

***

В этот день святой и ясный

Пожелаю вам сейчас

Веры всем, добра и счастья.

С Рождеством Христовым вас!

***

Вечер словно дышит волшебством…

С праздником! С Христовым Рождеством!

Все мы чуда ждём в святую ночь,

Просим небо в жизни нам помочь.

Вот уже звезда любви горит,

Миру доброту свою дарит.

Пусть хранит вас всех от зла и бед

Бог, любовь, тепло и чудный свет!

***

Поздравления примите

В светлый праздник Рождества.

Своим близким подарите

Море света и тепла.

Отдавая, мы однажды

Всё получим во сто крат.

Пусть же счастлив будет каждый



И на милости богат!

***

Пусть этот праздник — Святое Рождество

Поселит в доме радость, удачу и добро!

Обиды, неурядицы — навеки пропадут,

В семье пусть воцарятся счастье и уют!

***

Праздник светлый, Рождество,



К вам стучится снова в дом,Принимайте же егоИ встречайте с пирогом.Вам желаем жить счастливо,На душе чтоб был покой,В доме будет пусть красиво,Чтоб достаток был большой.В доме пусть согласье будет,Пусть любовь в семье живёт,Пусть Господь не позабудет,Помощь вам всегда дает.

***

Пусть Рождество тебе приносит

Покой на сердце, жизни радость.

Все то, о чем душа попросит,

Да претворит Господь в реальность!



Добра, удачи, мира торжествоПускай подарит это Рождество!

***

Пусть разольется свет в душе

И сердце улыбается,

И в праздник этот Рождества,

Пусть чудеса случаются.

Рождественские поздравления в прозе

Поздравления к празднику Рождества должны всегда идти от чистого сердца и искренней души. Пожелания могут быть в простой прозаической форме, но должны трогать, нести в себе добро и любовь.

***

Рождество – это день, когда в мир с любовью вошел Иисус Христос. Это день всепрощения, светлых чувств, день, когда торжествует любовь. Пусть в этот праздник замолкнут пушки и не поднимется в воздух ни одна ракета, кроме фейерверка! И пусть в наше сердце войдёт любовь к ближнему и дальнему! С Рождеством Христовым!

***

С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть Ангел-хранитель оберегает от всех бед и невзгод!

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Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить всё, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

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В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

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С Рождеством! Пускай в вашем доме царит уют, гармония и благоприятная атмосфера. Здоровья крепкого и побольше. Благополучия, удачи, взаимопонимания в ваш дом! Счастливых праздников!

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Сегодня перед нами открывает занавес большой церковный праздник – Рождество Христово! В этот день и солнце светит по-особенному, природа преображается, а люди становятся добрее! Я желаю тебе, чтобы все твои мечты исполнились, чтобы думалось только о хорошем и совершалось всё самое прекрасное!

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От всей души примите светлые пожелания с праздником Рождества! Пусть Господь Бог будет невероятно добр к вам и очень милостив, подарит свою безграничную любовь, тепло и веру.

Красивые поздравления для СМС и электронных писем

Современный мир наполнен техникой и гаджетами. Нельзя представить человека без смартфона и планшета. Век технологий принес с собой поздравления по СМС и электронной почте. Они милые и короткие.

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Спешу поздравить с праздником Христовым!

Со светлым и прекрасным днем!

Пусть Бог убережет Вас от плохого

И наградит Вас счастьем и добром!

***

С Рождеством Христовым поздравляю!



И сотню лет прожить желаю!Забыть про беды и дела!И быть счастливыми всегда!

***

Рождество — семейный праздник,

Нет в нём места для обид.

С верой в сердце жизнь прекрасна,

Пусть Господь ваш дом хранит!

***

Счастья, мира, процветанья,

Радостей вам новых.

Пусть исполнятся желанья.

С Рождеством Христовым!

***

Желаю тебе, друг, рождественского чуда,

Красивого и радостного торжества!



Чтоб вести добрые летели отовсюду,И от любви кружилась голова!

***

Зажигаем свечи

В чудный святой вечер!

Мы встречаем Рождество –

Жизни светлой торжество!

С Рождеством всех поздравляем,



Мира и любви желаем!

***

Снежинки в воздухе кружатся,

Звонят везде колокола!

Пусть праздник дарит много счастья,

Здоровья, радости, тепла! С Рождеством!

***

В небе звёздочка сияет,



Зажигайте свечи.С Рождеством вас поздравляюВ этот чудный вечер.

Картинки-поздравления на Рождество

Есть очень яркие и красивые картинки с поздравлениями, которые не стыдно презентовать даже деловому партнеру. Всегда приятно получать даже такой небольшой, но добрый подарок.

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

Источник: omolitvah.ru