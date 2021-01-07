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Старый Новый год 2021: Дата праздника и важные традиции

10:20 07.01.2021 Фото: pixnio.com
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Старый Новый год завершает череду праздников, и после него обычно разбирают елки, снимая праздничные украшения и бережно складывая их до новых праздников.

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Празднование Старого Нового года с каждым годом набирает все большую популярность

Традиция отмечать Новый год известна всем, однако в середине января праздничное настроение вновь наполняет каждого из нас. Собрать близких за столом и еще раз окунуться в атмосферу счастья позволяет празднование Старого Нового года.

Празднование Старого Нового года с каждым годом набирает все большую популярность, что не удивительно. Завершить череду новогодних торжеств в кругу тех, кто близок сердцу, и еще раз насладиться атмосферой праздника — что может быть лучше. Этот праздник любим и теми, кто соблюдает Рождественский пост: он завершается к Старому Новому году, и верующие в этот праздник также лакомятся вкусными блюдами, загадывают заветные желания и веселятся от души.

Эксперты предлагают познакомиться с тем, как появился этот чудесный праздник, а также с традициями этого дня.

История празднования Старого Нового года

Этот праздник появился не случайно. 1918 году произошел переход с юлианского на григорианский календарь, и счет дней изменился. Разница между календарями небольшая — 13 дней, — однако это ключевое событие «подвинуло» Новый год. С 1 января этот замечательный праздник «переехал» на 14 число, и его по-прежнему отмечают во многих странах.

Когда наступит Старый Новый год в 2021 году

В 2021 году Старый Новый год вновь отметят в ночь с 13 на 14 января, со среды на четверг. В эти дни не будет государственных выходных, поэтому шумных гуляний не устраивают, однако нет ничего лучше, чем еще раз отметить праздник в тихом кругу семьи, наслаждаясь домашним уютом и волшебством новогодней ночи. В день праздника по-прежнему соблюдают традиции, которые передаются из поколения в поколение и не дают скучать домочадцам и гостям.

Традиции на Старый Новый год: как отметить праздник в 2021 году

В ночь Старого Нового года обязательно загадывают заветное желание, ведь позитивная энергетика праздника помогает исполнить мечту в короткий срок. Проводят и ритуалы, которые помогают быстрее прийти к воплощению в жизнь мечты.

На праздник хозяйки традиционно готовят лакомства, в том числе и вареники. Начинку делают с сюрпризом, чтобы погадать о том, что ждет каждого в новом году. Для этого используют капусту — символ богатства, сладкие начинки — символ любви, орехи — символ успеха в работе и учебе. Такое гадание придется по душе гостям.

На Старый Новый год соблюдают самую важную традицию: проводят праздник в кругу семьи, чтобы укрепить родственные узы, насладиться общением с близкими и еще раз отметить чудесный новогодний праздник. К этому дню также готовят подарки, дарят друг другу изображения нового покровителя года — Белого Металлического Быка, — чтобы тот защищал и оберегал.

Старый Новый год завершает череду праздников, и после него обычно разбирают елки, снимая праздничные украшения и бережно складывая их до новых праздников. После праздника настраиваются на работу, чтобы поставленные цели как можно быстрее стали реальностью. Для того, чтобы провести 2021 год успешно, стоит познакомиться с тем, что принесет Белый Бык и как именно заслужить его поддержку.

Источник: dailyhoro.ru

2021 год история праздник старый новый год традиции
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