Счастливые имена для мальчиков в 2021 году

Если вы не хотите полагаться на шестое чувство, просто выберите имя для малыша из пяти приведенных ниже.

Иногда имя для ребенка приходит родителям в голову в самый последний момент

Эксперты в области биоэнергетики проанализировали 2021 год и рассказали о том, какие пять имен будут для новорожденных мальчиков самыми удачными.

Иногда имя для ребенка приходит родителям в голову в самый последний момент. Говорят, что интуиция никогда не обманывает в такие важные моменты. Чтобы шестое чувство было более сильным, нужно делать полезные упражнения. Но если вы не хотите полагаться на шестое чувство, просто выберите имя для малыша из пяти приведенных ниже.

Олег

Олег — очень светлое имя, которое многими экспертами переводится как «святой». 2020 год выдался не самым лучшим, поэтому на 2021 возлагаются большие надежды. Имя Олег олицетворяет собой эту надежду на самое лучшее, а также на то, что тяжелые времена никак не отразятся на удаче малыша и на его судьбе. Олег — одно из лучших имен 2021 года для новорожденных. Оно выполняет роль счастливого талисмана.

Арсений

Мужество — самое важное качество для новорожденного мальчика, особенно в год Металлического Быка. Имя Арсений созвучно с греческим словом, которое как раз переводится как «мужественный». Мальчик, который родится в год с такой мощной энергетикой, да еще и с таким именем, точно преуспеет в жизни. Ему будет улыбаться удача во всех сферах жизни.

Савелий

Еще одно не самое обычное имя в списке лучших для новорожденных мальчиков в 2021 году. Савелий означает «простой». Вселенная в этом году настроена на то, чтобы давать много удачи людям, которые не унывают и ведут себя просто. Мужчины по имени Савелий не обидчивы и не впитывают в себя никакого негатива. Именно поэтому таким именем можно назвать своего сына.

Ярослав

Самые благоприятные месяцы 2021 года — февраль, март и апрель. Это время расцвета природы и отступления зимы. Если мальчик родится в этот период времени, можно назвать его Ярослав. Дело в том, что начало весны ассоциируется с плодородием и возрождением жизни, а имя Ярослав как раз означает «прославляющий Ярило». Ярило — бог плодородия у древних славян. Именно поэтому такое имя будет очень актуальным.

Евгений

В 2021 году может высвободиться много негативной энергии, из-за которой люди будут часто поступать не самым честным образом. Имя Евгений означает «благородный». Считается, что мужчины с таким именем гораздо реже остальных делают что-то, исходя из эгоистичных позывов. Евгений — отличное имя-талисман для новорожденного мальчика. Оно даст ему возможность защититься от наплывов негативной энергии и вобрать в себя всю любовь родителей.

Заботиться о судьбе и удаче малыша нужно еще до того, как он появился на свет. Всем, кто находится в положении, эксперты советуют пользоваться оберегами для беременных женщин. Они помогут укрепить здоровье матери и ее ребенка.

Источник: dailyhoro.ru