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Рождество Христово 2021: приметы, традиции, как вести себя

00:15 07.01.2021 Фото: pxhere.com
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С давних пор на Руси отмечают один из главных праздников года — Рождество Христово. Это великий день для всего христианского мира. Во многих странах, в том числе и в России, он считается семейным праздником.

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Один из главных праздников года - Рождество

Дата по старому стилю: 25 декабря.
Стол должен быть щедрым, а душа — чистой.
Русская пословица

С давних пор на Руси отмечают один из главных праздников года — Рождество Христово. Это великий день для всего христианского мира. Во многих странах, в том числе и в России, он считается семейным праздником. Православные семьи ждали Рождества целый год, и подготовка к празднику была основательной. Шесть недель до него принято было поститься. Зато на Рождество стол ломился от яств. Одно из главных мест на нем занимала свинина — и это неудивительно, потому что именно к этому дню крестьяне приурочивали убой скота. Кроме того, на праздник готовили сочиво, кутью, блины, студень, заливную рыбу, гуся или утку с яблоками, пироги и пряники.

На Руси празднование Рождества слилось с древним обрядом — Святками. Так и по сей день называются 12 дней между Рождеством и Крещением. Святочные традиции имеют дохристианское происхождение и связаны с основным занятием христиан — земледелием. Изначально они посвящались началу нового года и возрождению солнца. Молодежь наряжалась в старую одежду, надевала маски и устраивала игрища. И сегодня в Святки принято развлекаться.

Для Рождества существует множество примет и обычаев. Например, считалось, что в этот день девушка, страдающая от несчастной любви, может освободить свое сердце. Для этого она должна была взять камень, раскалить его в печи, а после этого — утопить в проруби. Если камень раскалывался от холода — безответное чувство покидало девушку. А вот старшей хозяйке дома в этот день полагалось обмести углы дома веником из крапивы, чтобы изгнать нечистую силу.

Считалось, что нужно надеть новую рубаху — иначе грозит неурожай. По этому поводу говорили: «На Святой вечер рубаха хоть плохонька, да беленька; на Рождество — хоть сурова, да нова». По поводу урожая также подмечали: если выпадет иней — уродится хлеб, если небо звездное — горох. А если на дворе метель — пчелы будут роиться хорошо.

Источник: calend.ru

7 января 2021 история обычаи праздник рождество
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