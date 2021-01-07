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С Татьяниным Днем 2021 короткие светлые поздравления от души

13:50 07.01.2021 Фото: wikimedia.org
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История праздника российского студенчества тесно связана с историей Московского университета.

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Поздравления с Татьяниным Днем 2021

Поздравления с Татьяниным Днем 2021

***

С Днем Татьяны поздравляю!

От души тебе желаю
Не грустить и не болеть
С каждым днем лишь хорошеть!

***

В Татьянин день − успехов и тепла,
Судьба чтоб улыбалась Вам всегда,
Здоровья, мудрости, желаний исполнения,
Достатка, красоты и настроения!

***

С Татьяниным днем! Пускай всегда рядом идёт ангел-хранитель. Будь счастливой, красивой, здоровой и успешной.

***

С днем Татьяны! Радости, тепла.
Жизнь чтобы добром была полна.
Ангел пусть Хранитель помогает
И от всех несчастий сберегает.

***

В Татьянин день тебя я поздравляю!
Счастливой быть всегда тебе желаю.
Пусть Ангел век твой бережно хранит
От всех невзгод, печалей и обид.

***

В день Татьянин поздравляю,
Шлю свой пламенный привет.
Ангел твой пусть будет рядом,

Дарит много светлых лет.

***

Таня, Танечка, Танюша,
Поздравляю я тебя.
Будет пусть красивой, яркой
И счастливой жизнь твоя.

***

Раз наступил Татьянин день,

Так пусть уйдут печаль и лень,
Придут здоровье и богатство,
А жизнь всегда будет прекрасна.

***

Пришли морозы в январе,
Татьянин день уж на дворе,
Тебя сегодня поздравляю,
Здоровья крепкого желаю!

***

С Днем Татьяны поздравляю,
Много светлых дней желаю,
Радости, любви тебе,
Счастья женского в судьбе!

***

С днем Татьяны поздравляю,
Дорогая, я тебя!

Ангел пусть оберегает,
Дарит радость бытия!

***

С Днем Татьяны поздравляю!
И счастья, Танечка, желаю,
Хранит тебя пусть ангел твой,
А в сердце царствует любовь.

***

В Татьянин день тебе желаю:
Пусть твой огонь не угасает,
Ангел-хранитель охраняет,
От горя, бед оберегает.

***

В Татьянин день прошу святую,
Чтобы от бед уберегла.
Исполнит пусть мечту любую

И сердце сохранит от зла.

***

С днем Татьяны, Танечка,
С праздником твоим,
Будь легкой, словно бабочка,
Любви, терпенья, сил!

***

С Днем Татьяны поздравляю!

Покровительства святой желаю,
А еще — удачи, много счастья,
И пусть прочь уходят все ненастья.

***

Моя прекрасная Татьяна,
Желаю счастья без изъяна,
Приятных для души моментов
И небывалых комплиментов!

***

В Татьянин день добра и благ,
Наполнить радостью сердца,
Пусть будет все прекрасно так,
Здоровья, нежности, добра.

***

В Татьянин день пусть грусть уйдет,
Святая счастье принесет,

Подарит радость, свет, тепло,
Развеет тьму, прогонит зло.

***

Ажурная январская снежинка
В ладонь твою тихонько опустилась.
В Татьянин день я от души желаю,
Чтоб жизнь твоя сияла и искрилась!

***

В Татьянин день желаю я,
Чтоб била жизнь ключом твоя.
Будь сил полна и не грусти,
Навстречу радости иди.

Источник: pozdravok.ru

2021 год поздравления праздник смс татьянин день
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