С Татьяниным Днем 2021 короткие светлые поздравления от души

Поздравления с Татьяниным Днем 2021

Поздравления с Татьяниным Днем 2021

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С Днем Татьяны поздравляю!



От души тебе желаюНе грустить и не болетьС каждым днем лишь хорошеть!

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В Татьянин день − успехов и тепла,

Судьба чтоб улыбалась Вам всегда,

Здоровья, мудрости, желаний исполнения,

Достатка, красоты и настроения!

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С Татьяниным днем! Пускай всегда рядом идёт ангел-хранитель. Будь счастливой, красивой, здоровой и успешной.

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С днем Татьяны! Радости, тепла.

Жизнь чтобы добром была полна.

Ангел пусть Хранитель помогает

И от всех несчастий сберегает.

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В Татьянин день тебя я поздравляю!

Счастливой быть всегда тебе желаю.

Пусть Ангел век твой бережно хранит

От всех невзгод, печалей и обид.

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В день Татьянин поздравляю,

Шлю свой пламенный привет.

Ангел твой пусть будет рядом,



Дарит много светлых лет.

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Таня, Танечка, Танюша,

Поздравляю я тебя.

Будет пусть красивой, яркой

И счастливой жизнь твоя.

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Раз наступил Татьянин день,



Так пусть уйдут печаль и лень,Придут здоровье и богатство,А жизнь всегда будет прекрасна.

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Пришли морозы в январе,

Татьянин день уж на дворе,

Тебя сегодня поздравляю,

Здоровья крепкого желаю!

***

С Днем Татьяны поздравляю,

Много светлых дней желаю,

Радости, любви тебе,

Счастья женского в судьбе!

***

С днем Татьяны поздравляю,

Дорогая, я тебя!



Ангел пусть оберегает,Дарит радость бытия!

***

С Днем Татьяны поздравляю!

И счастья, Танечка, желаю,

Хранит тебя пусть ангел твой,

А в сердце царствует любовь.

***

В Татьянин день тебе желаю:

Пусть твой огонь не угасает,

Ангел-хранитель охраняет,

От горя, бед оберегает.

***

В Татьянин день прошу святую,

Чтобы от бед уберегла.

Исполнит пусть мечту любую



И сердце сохранит от зла.

***

С днем Татьяны, Танечка,

С праздником твоим,

Будь легкой, словно бабочка,

Любви, терпенья, сил!

***

С Днем Татьяны поздравляю!



Покровительства святой желаю,А еще — удачи, много счастья,И пусть прочь уходят все ненастья.

***

Моя прекрасная Татьяна,

Желаю счастья без изъяна,

Приятных для души моментов

И небывалых комплиментов!

***

В Татьянин день добра и благ,

Наполнить радостью сердца,

Пусть будет все прекрасно так,

Здоровья, нежности, добра.

***

В Татьянин день пусть грусть уйдет,

Святая счастье принесет,



Подарит радость, свет, тепло,Развеет тьму, прогонит зло.

***

Ажурная январская снежинка

В ладонь твою тихонько опустилась.

В Татьянин день я от души желаю,

Чтоб жизнь твоя сияла и искрилась!

***

В Татьянин день желаю я,

Чтоб била жизнь ключом твоя.

Будь сил полна и не грусти,

Навстречу радости иди.

Источник: pozdravok.ru