С Татьяниным Днем 2021 короткие светлые поздравления от души

Поздравления с Татьяниным Днем 2021
***
С Днем Татьяны поздравляю!
Не грустить и не болеть
С каждым днем лишь хорошеть!
***
В Татьянин день − успехов и тепла,
Судьба чтоб улыбалась Вам всегда,
Здоровья, мудрости, желаний исполнения,
Достатка, красоты и настроения!
***
С Татьяниным днем! Пускай всегда рядом идёт ангел-хранитель. Будь счастливой, красивой, здоровой и успешной.
***
С днем Татьяны! Радости, тепла.
Жизнь чтобы добром была полна.
Ангел пусть Хранитель помогает
И от всех несчастий сберегает.
***
В Татьянин день тебя я поздравляю!
Счастливой быть всегда тебе желаю.
Пусть Ангел век твой бережно хранит
От всех невзгод, печалей и обид.
***
В день Татьянин поздравляю,
Шлю свой пламенный привет.
Ангел твой пусть будет рядом,
***
Таня, Танечка, Танюша,
Поздравляю я тебя.
Будет пусть красивой, яркой
И счастливой жизнь твоя.
***
Раз наступил Татьянин день,
Придут здоровье и богатство,
А жизнь всегда будет прекрасна.
***
Пришли морозы в январе,
Татьянин день уж на дворе,
Тебя сегодня поздравляю,
Здоровья крепкого желаю!
***
С Днем Татьяны поздравляю,
Много светлых дней желаю,
Радости, любви тебе,
Счастья женского в судьбе!
***
С днем Татьяны поздравляю,
Дорогая, я тебя!
Дарит радость бытия!
***
С Днем Татьяны поздравляю!
И счастья, Танечка, желаю,
Хранит тебя пусть ангел твой,
А в сердце царствует любовь.
***
В Татьянин день тебе желаю:
Пусть твой огонь не угасает,
Ангел-хранитель охраняет,
От горя, бед оберегает.
***
В Татьянин день прошу святую,
Чтобы от бед уберегла.
Исполнит пусть мечту любую
***
С днем Татьяны, Танечка,
С праздником твоим,
Будь легкой, словно бабочка,
Любви, терпенья, сил!
***
С Днем Татьяны поздравляю!
А еще — удачи, много счастья,
И пусть прочь уходят все ненастья.
***
Моя прекрасная Татьяна,
Желаю счастья без изъяна,
Приятных для души моментов
И небывалых комплиментов!
***
В Татьянин день добра и благ,
Наполнить радостью сердца,
Пусть будет все прекрасно так,
Здоровья, нежности, добра.
***
В Татьянин день пусть грусть уйдет,
Святая счастье принесет,
Развеет тьму, прогонит зло.
***
Ажурная январская снежинка
В ладонь твою тихонько опустилась.
В Татьянин день я от души желаю,
Чтоб жизнь твоя сияла и искрилась!
***
В Татьянин день желаю я,
Чтоб била жизнь ключом твоя.
Будь сил полна и не грусти,
Навстречу радости иди.
Источник: pozdravok.ru