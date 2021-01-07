Православное Рождество поздравления от всего сердца для родных и близких 7 января 2021 года

Рождество Христово, как государственный праздник, утверждено Указом президента РФ в 1990 году. 7 января стало официальным выходным днем, и впервые в этом формате его отметили в 1991 году. До этого в Советской стране все церковные праздники находись под запретом, но многие люди все равно праздновали Рождество согласно церковным традициям.
Рождество Христово — важнейшее церковное событие, причисляемое к великим двенадцати праздникам. Христиане отмечают его, начиная с четвертого века, считая этот день датой появления на свет Иисуса Христа в облике человека. Рождеству предшествует не очень строгий сорокадневный пост. В ночь на 7 января во всех православных храмах проводят красивейшие богослужения, после которых столы накрывают праздничными мясными блюдами.
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Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся всё то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нём,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
***
Пускай Господь оберегает
Вас каждый день и каждый час,
Во всех делах пусть помогает
И пусть всегда хранит он Вас!
Чтоб в доме был уют, покой,
А близкие ― здоровы,
Вас поздравляю всей душой
***
Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!
***
В дом стучится Рождество,
С ним приходит волшебство.
От души вас поздравляю,
Счастья светлого желаю!
И пусть даже тень забот
Вас обходит в этот год.
Пусть сбываются желания,
Ваши светлые мечтания.
Пусть печаль не тронет вас,
А Господь здоровья даст.
Будьте счастливы всегда,
Не болейте ни когда.
Будьте добрыми с родными,
Дорожите нежно ими.
И пусть Рождество святое
Счастье принесет большое!
***
В светлый праздник Рождества
Я желаю всем добра,
Счастья, крепкого здоровья,
Чтоб родные рядом были,
Теплотой вас окружили,
Мира, света, волшебства,
Жизнь чтоб сказочной была!
***
Будто Ангел обнял землю
Взмахом белого крыла,
День Христова Рождества.
Все вокруг преобразилось.
Пожелания добра
В каждом сердце загорелись,
Словно искорки костра.
Пусть от них светлее станет
Даже в самый серый день,
Пусть несчастий тает тень,
Исчезают ложь, обиды
Вместе с завистью и злом,
И добрей друг к другу станем,
Как завещано Творцом.
Вместе с колокольным звоном
Устремится ввысь душа
В день Христова Рождества!
***
В чудесный праздник Рождества
Хочу я пожелать добра,
Побольше в жизни волшебства,
Удачи, счастья и тепла!
Твой Ангел пусть тебя хранит
Господь тебя пусть защитит
От огорчений и забот!
***
Поздравляем с Рождеством,
Радость пусть войдет в ваш дом,
Бог хранит от всех проблем,
Бед чтоб не было совсем,
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Благ всех, счастья и тепла!
***
В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.
На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
***
Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!
***
Поздравляю нынче с Рождеством,
Обязательно желаю счастья,
Да пришлось вам чаще с ним встречаться.
Рады мы, что знакомы с вами.
А взаимности у нас с вами — рекой.
Вас мы угостим сегодня пирогами,
От праздника хотим судьбы такой,
Которая бы шла всегда за нами.
Работаем ли мы, а может, заняты делами —
Источник: pozdravok.ru