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Православное Рождество поздравления от всего сердца для родных и близких 7 января 2021 года

01:00 07.01.2021 Фото: pozdravok.ru
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В ночь на 7 января во всех православных храмах проводят красивейшие богослужения, после которых столы накрывают праздничными мясными блюдами.

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С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года
Сюжет: Православные обряды
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Православное Рождество поздравления от всего сердца для родных и близких 7 января 2021 годаСобор Пресвятой Богородицы 8 января 2021 года: Традиции праздникаЕщё 603 новостей

Рождество Христово, как государственный праздник, утверждено Указом президента РФ в 1990 году. 7 января стало официальным выходным днем, и впервые в этом формате его отметили в 1991 году. До этого в Советской стране все церковные праздники находись под запретом, но многие люди все равно праздновали Рождество согласно церковным традициям.

Рождество Христово — важнейшее церковное событие, причисляемое к великим двенадцати праздникам. Христиане отмечают его, начиная с четвертого века, считая этот день датой появления на свет Иисуса Христа в облике человека. Рождеству предшествует не очень строгий сорокадневный пост. В ночь на 7 января во всех православных храмах проводят красивейшие богослужения, после которых столы накрывают праздничными мясными блюдами.

***

Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся всё то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нём,
От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!

***

Пускай Господь оберегает
Вас каждый день и каждый час,
Во всех делах пусть помогает
И пусть всегда хранит он Вас!

Чтоб в доме был уют, покой,
А близкие ― здоровы,
Вас поздравляю всей душой

Я с Рождеством Христовым!

***

Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

***

В дом стучится Рождество,
С ним приходит волшебство.

От души вас поздравляю,
Счастья светлого желаю!

И пусть даже тень забот
Вас обходит в этот год.

Пусть сбываются желания,
Ваши светлые мечтания.

Пусть печаль не тронет вас,
А Господь здоровья даст.

Будьте счастливы всегда,
Не болейте ни когда.

Будьте добрыми с родными,
Дорожите нежно ими.

И пусть Рождество святое
Счастье принесет большое!

***

В светлый праздник Рождества
Я желаю всем добра,
Счастья, крепкого здоровья,

Жить в душе с большой любовью,

Чтоб родные рядом были,
Теплотой вас окружили,
Мира, света, волшебства,
Жизнь чтоб сказочной была!

***

Будто Ангел обнял землю
Взмахом белого крыла,

Вновь пришел к нам светлый праздник,
День Христова Рождества.

Все вокруг преобразилось.
Пожелания добра
В каждом сердце загорелись,
Словно искорки костра.

Пусть от них светлее станет
Даже в самый серый день,

В радостном свечей сиянии
Пусть несчастий тает тень,

Исчезают ложь, обиды
Вместе с завистью и злом,
И добрей друг к другу станем,
Как завещано Творцом.

Вместе с колокольным звоном
Устремится ввысь душа

К свету, радости, надежде
В день Христова Рождества!

***

В чудесный праздник Рождества
Хочу я пожелать добра,
Побольше в жизни волшебства,
Удачи, счастья и тепла!

Твой Ангел пусть тебя хранит

От всех болезней и невзгод,
Господь тебя пусть защитит
От огорчений и забот!

***

Поздравляем с Рождеством,
Радость пусть войдет в ваш дом,
Бог хранит от всех проблем,
Бед чтоб не было совсем,

Мир, спокойствие, уют
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Благ всех, счастья и тепла!

***

В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит

С первою звездой.

На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.

На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся

В Христово Рождество.

***

Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь

В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!

***

Поздравляю нынче с Рождеством,
Обязательно желаю счастья,

Заглянуло чтоб оно в ваш дом
Да пришлось вам чаще с ним встречаться.
Рады мы, что знакомы с вами.
А взаимности у нас с вами — рекой.
Вас мы угостим сегодня пирогами,
От праздника хотим судьбы такой,
Которая бы шла всегда за нами.
Работаем ли мы, а может, заняты делами —
У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.

Источник: pozdravok.ru

7 января 2021 поздравления рождество стихи Президент
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