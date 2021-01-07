Православное Рождество поздравления от всего сердца для родных и близких 7 января 2021 года

В ночь на 7 января во всех православных храмах проводят красивейшие богослужения, после которых столы накрывают праздничными мясными блюдами.

С Рождеством Христовым - 7 января 2021 года

Рождество Христово, как государственный праздник, утверждено Указом президента РФ в 1990 году. 7 января стало официальным выходным днем, и впервые в этом формате его отметили в 1991 году. До этого в Советской стране все церковные праздники находись под запретом, но многие люди все равно праздновали Рождество согласно церковным традициям.

Рождество Христово — важнейшее церковное событие, причисляемое к великим двенадцати праздникам. Христиане отмечают его, начиная с четвертого века, считая этот день датой появления на свет Иисуса Христа в облике человека. Рождеству предшествует не очень строгий сорокадневный пост. В ночь на 7 января во всех православных храмах проводят красивейшие богослужения, после которых столы накрывают праздничными мясными блюдами.

***

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся всё то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нём,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

***

Пускай Господь оберегает

Вас каждый день и каждый час,

Во всех делах пусть помогает

И пусть всегда хранит он Вас!

Чтоб в доме был уют, покой,

А близкие ― здоровы,

Вас поздравляю всей душой



Я с Рождеством Христовым!

***

Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

***

В дом стучится Рождество,

С ним приходит волшебство.

От души вас поздравляю,

Счастья светлого желаю!

И пусть даже тень забот

Вас обходит в этот год.

Пусть сбываются желания,

Ваши светлые мечтания.

Пусть печаль не тронет вас,

А Господь здоровья даст.

Будьте счастливы всегда,

Не болейте ни когда.

Будьте добрыми с родными,

Дорожите нежно ими.

И пусть Рождество святое

Счастье принесет большое!

***

В светлый праздник Рождества

Я желаю всем добра,

Счастья, крепкого здоровья,



Жить в душе с большой любовью,

Чтоб родные рядом были,

Теплотой вас окружили,

Мира, света, волшебства,

Жизнь чтоб сказочной была!

***

Будто Ангел обнял землю

Взмахом белого крыла,



Вновь пришел к нам светлый праздник,День Христова Рождества.

Все вокруг преобразилось.

Пожелания добра

В каждом сердце загорелись,

Словно искорки костра.

Пусть от них светлее станет

Даже в самый серый день,



В радостном свечей сиянииПусть несчастий тает тень,

Исчезают ложь, обиды

Вместе с завистью и злом,

И добрей друг к другу станем,

Как завещано Творцом.

Вместе с колокольным звоном

Устремится ввысь душа



К свету, радости, надеждеВ день Христова Рождества!

***

В чудесный праздник Рождества

Хочу я пожелать добра,

Побольше в жизни волшебства,

Удачи, счастья и тепла!

Твой Ангел пусть тебя хранит



От всех болезней и невзгод,Господь тебя пусть защититОт огорчений и забот!

***

Поздравляем с Рождеством,

Радость пусть войдет в ваш дом,

Бог хранит от всех проблем,

Бед чтоб не было совсем,



Мир, спокойствие, уютВместе с Рождеством придут,Мы желаем вам добра,Благ всех, счастья и тепла!

***

В Рождество Христово

В тишине ночной

Счастье в дом заходит



С первою звездой.

На снежинках ангелы

Спустятся с небес,

Наступает время

Сказок и чудес.

На душе пусть станет

Чисто и светло,

Все мечты исполнятся



В Христово Рождество.

***

Поздравляем с Рождеством!

Открывайте двери в дом,

Запускайте в него счастье

Да гоните прочь ненастье.

Радуйтесь и улыбайтесь,

А вот веру постарайтесь



В сердце бережно хранить,О добре Христа молить.К свету вы душой стремитесь,Рады будьте, не гордитесь,Умным словом насладитесь!

***

Поздравляю нынче с Рождеством,

Обязательно желаю счастья,



Заглянуло чтоб оно в ваш домДа пришлось вам чаще с ним встречаться.Рады мы, что знакомы с вами.А взаимности у нас с вами — рекой.Вас мы угостим сегодня пирогами,От праздника хотим судьбы такой,Которая бы шла всегда за нами.Работаем ли мы, а может, заняты делами —У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.

Источник: pozdravok.ru