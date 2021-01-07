Гороскоп карьеры на 2021 год для каждого знака зодиака

Бык – животное трудолюбивое, поэтому в 2021-м дела будут складываться успешно у тех, кто не надеется на удачу, а сознательно вкладывает время и усилия в профессиональное развитие.

Не только судьбу, но и карьеру можно скорректировать, если придерживаться правильных советов астрологов

Не только судьбу, но и карьеру можно скорректировать, если придерживаться правильных советов астрологов. Что сулит 2021 год тем, кто ищет хорошую работу?

Бык – животное трудолюбивое, поэтому в 2021-м дела будут складываться успешно у тех, кто не надеется на удачу, а сознательно вкладывает время и усилия в профессиональное развитие. Реализовать задуманное помогут вакансии в России: как для поиска новой работы, так и для реализации себя в качестве фрилансера, консультанта, представителя творческой профессии.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнов как представителей одного из самых энергичных знаков ждут ощутимые достижения, но при одном условии: сосредоточиться нужно на одной цели, а не пытаться охватить все сразу: и карьеру, и фриланс для творческой самореализации, еще и спорт для удовольствия. Будучи сфокусированными, Овны достигнут поставленных задач. А в трудную минуту стоит опереться на плечи друзей и единомышленников.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам стоит доверять внутреннему голосу: обострившаяся интуиция не раз поможет избежать щекотливых ситуаций и даже потерь. В особенном выигрыше окажутся Тельцы, которые будут планомерно работать над достижением целей, опираясь на внутреннюю дисциплину. Чего стоит избегать, так это интриг внутри команды: выяснения отношений и силы отберут, и настроение в итоге испортят. Для карьерных достижений важно грамотное планирование.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам придется набраться терпения: первые результаты усилий дадут о себе знать только к лету. Важно сфокусироваться и не поддаваться желанию опустить руки, когда будет казаться, что усилия напрасны. Победа тем ценнее, чем больших вложений требует, главное – поймать второе дыхание. Ко второй половине года финансовый баланс изменится в пользу Близнецов: если до этого придется вкладывать в дело каждую копейку, то начиная с лета можно будет существенно ослабить пояс.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам придется сделать шаг в неизведанное. Им давно тесно в привычных рамках, но все не наступает подходящий момент, чтобы круто изменить свою жизнь. Нет лучшего момента, чем сегодня, и начало года – отличный повод заложить основу будущего. Информации для принятия окончательного решения – например, сменить работу или открыть собственный бизнес – недостаточно, так что придется рисковать. Звезды напоминают, что риск – благородное дело.

Лев (23 июля — 22 августа)

Для Львов год будет продуктивным, но спокойным. Минимум свершений, максимум равновесия и мудрости. Это будет период скорее осмысления, нежели покорения новых вершин. При этом Львам не будет скучно. Накопленные знания можно использовать в наставничестве, причем на обучении можно заработать! Еще одним источником «побочного» дохода может стать консалтинг. Имеет смысл продумать стратегию продвижения себя как эксперта, и успех неизбежен!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам будет откровенно везти: любые начинания будут даваться легко, с минимальным напряжением сил. Важно не упустить эту волну энергии и направить ее в конструктивное русло. Начать свое дело, нацелиться на повышение, развиваться профессионально по горизонтали – все окажется по плечу. Важно не начать задирать нос, думая, что так будет всегда: с энтузиазмом двигаясь вперед, полезно анализировать и успехи, и работу над ошибками проводить, для профилактики.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам придется часто напоминать себе, что с опытом мы становимся не только сильнее, но и уязвимее: не так легко принимаем на веру чужие советы, сомневаемся там, где это не оправдано. Придется искать баланс: между уверенностью в себе и способностью адекватно воспринимать критику, между желанием переступить через интересы коллег и умением проявить солидарность. Главное, что Весам удастся найти источник энергии для карьерных подвигов. И, скорее всего, это будет творческая деятельность.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Профессиональная жизнь Скорпионов не обойдется без конфликтов. Как достойно из них выйти, подскажет врожденное чувство справедливости – важно вовремя внять внутреннему голосу, а не пойти на поводу у толпы. По большому счету, карьера Скорпионов будет зависеть именно от этого: способности судить о вещах здраво, при принятии решений опираться на корпоративные цели в противовес собственным амбициям или мнениям людей, у которых банально может не хватить компетентности для обоснованных выводов.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам рекомендуется поменьше хвастаться амбициозными планами. И дело не только в том, что какой-нибудь «доброжелатель» из зависти захочет создать препятствия, но и в том, что планы, будучи озвученными, словно теряют силу: хвастаясь, мы так любуемся собой, что для настоящих дел мотивация падает. Что стоит делать, так это хвастаться успехами уже достигнутыми. Без этого трудно построить профессиональную репутация, а именно она будет для Стрельцов главным карьерным двигателем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Амбициозным Козерогам, давно мечтающим о руководящей должности, звезды дают «зеленый свет». Если не сейчас, то когда?! Важно подготовиться к карьерному рывку как следует: вспомнить достижения, проанализировать сильные стороны – чтобы наглядно и доходчиво объяснить лицам, принимающим решения, что им стоит разглядеть высококлассного специалиста, явно выделяющегося высоким уровнем экспертизы на фоне коллег.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям, возможно, придется в чем-то разочароваться. Если принять это с мудростью, расценить как полезный опыт, можно уберечь себя от неприятных эпизодов в будущем. Точно не стоит закрываться от окружающих и всех считать или новичками в своем деле, или предателями. Напротив: опираясь на рекомендации более опытных коллег, Водолеям удастся подняться на несколько ступенек по карьерной лестнице. Полезно уделить время повышению квалификации, чтобы счастливый шанс использовать по максимуму.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Может показаться странным, но Рыбы уже в начале года почувствуют себя усталыми. Это не повод отстраняться от дел, наоборот: позвольте себе короткий, но максимально расслабленный период, чтобы как следует восстановиться, а потом – только вперед! Пригодятся знания, которые Рыбы приобретали в течение последних лет, и казалось, что они уже не понадобятся. Как раз благодаря им представители знака на протяжении всего года будут чувствовать себя компетентными и уверенными.

Источник: rsute.ru