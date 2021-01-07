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Чем опасно лечение горчицей и перцем потери вкуса после коронавируса, предостережение от врачей

08:15 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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Нужно использовать сосудосуживающие препараты, регулярно орошать полость носа, обеспечить влажность воздуха в помещении, а также употреблять витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток.

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Обоняние горчицей не лечится

При коронавирусной инфекции могут изменяться или пропадать обоняние и вкусовые ощущения. Для их восстановления не стоит использовать спирт, аджику, горчицу или перец. Об этом сообщил РБК лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель ЛОР-клиники Владимир Зайцев.

«Некоторые идут по пути вышибания «клин клином». Используют спирт, аджику, горчицу, перец, пытаются натирать язык. Это не работает, только раздражает слизистую оболочку, воспаляет», — сказал Зайцев.

По его словам, нужно, наоборот, создать условия покоя, использовать щадящую диету и не добавлять в пищу острые приправы. Также помогут противоотечные препараты. «Вкусовые рецепторы уходят из-под действия отека, начинают нормально работать», — объяснил Зайцев.

Как рассказал РБК врач-отоларинголог Иван Лесков, при заражении COVID-19 запахи и вкусы пропадают из-за того, что коронавирус поражает чувствительный эпителий носа. «Такой эпителий восстанавливается самостоятельно по разным данным от 60 до 100 дней», — отметил он.

Лесков сообщил, что быстрее восстановить эпителий можно при помощи витаминов группы B, B1, B6, а также препаратов, содержащих пиридоксина гидрохлорид.

«Шанс, что вкус не вернется вообще, тоже есть. В этой ситуации нужно обращаться к двум врачам: отоларингологу, потому что могут остаться воспалительные явления, и неврологу. Возможно, невролог порекомендует какие-то препараты, кроме витаминов», — отметил медик. По его словам, коронавирус «бьет по сосудам», и исчезновение ощущения вкусов и запахов может быть первым симптомом неврологических нарушений.

В свою очередь врач отоларинголог-фониатр Галина Улезько сообщила РБК, что для восстановления обоняния и вкуса сначала проводят неврологическое обследование: осмотр невролога, МРТ головного мозга, анализы на аллергию. Врач тестирует степень утраты соответствующих функций организма, составляет индивидуальный план обследования и реабилитации.

«Если человек будет заниматься самолечением — может пропустить причинное заболевания или просто сделать себе ожог слизистых», — сказала она.

В конце октября врач-отоларинголог центра MedSwiss Абдулло Ходжаев рассказал РБК, что для возвращения обоняния после коронавируса необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу. Для этого, по его словам, нужно использовать сосудосуживающие препараты, регулярно орошать полость носа, обеспечить влажность воздуха в помещении, а также употреблять витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток.

Источник: РБК

COVID-19 коронавирус пандемия
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