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Лунный календарь благоприятных и неблагоприятных дней на январь 2021 года

14:20 07.01.2021 Фото: pxhere.com
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Убывающая Луна - с 1 по 12 января и с 29 по 31 января 2021 года.

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С древних времен люди жили в соответствии с лунными ритмами, осознавая, насколько значительным является влияние Луны на Землю

Месячные циклы влияют на людей, поэтому важно правильно распланировать время с учетом данной информации.

Лунный календарь более древний, чем солнечный. С древних времен люди жили именно в соответствии с лунными ритмами, осознавая, насколько значительным является влияние Луны на Землю.

Фазы Луны и их влияние на человека

Продолжительность лунного месяца в среднем составляет 29,53059 суток, поэтому он может состоять как из 29, так и 30 дней.

В течение данного периода Луна меняет четыре основные фазы, известные как четверти – новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть. Начинается месяц по лунному календарю с новолуния. То же самое касается и года, продолжительность которого может составлять 354 дня (простой год) или 355 дней (високосный).

Луна оказывает определенное влияние на все живое на планете, в том числе и на людей. В определенные месячные циклы некоторые могут испытывать недостаток сил, слабость и потребность отдыха, страдать от бессонницы и становиться более эмоциональным и чувствительным.

Лунный календарь на январь 2021 года подскажет, какая и когда фаза Луны, поможет определить благоприятные и неблагоприятные дни второго месяца зимы.

Лунный календарь на январь 2021 - благоприятные дни

Благоприятные дни лунного календаря – это период, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 или 120 градусов. Такие периоды удачны для начала новых дел и принятия важных решений.

Наиболее благоприятные лунные дни в январе: лучшей датой месяца является 21 число, также удачными будут 4, 14, 15, 22 и 26 января.

Неблагоприятные лунные дни в январе: неудачными будут 8, 9 и 12 января.

Лунные фазы на январь 2021

Убывающая Луна - с 1 по 12 января и с 29 по 31 января 2021 года

Новолуние - 13 января 2021 года

Растущая Луна - с 14 по 27 января 2021 года

Полнолуние - 28 января 2021 года

Источник: unian.net

благоприятные и неблагоприятные дни влияние лунный календарь
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