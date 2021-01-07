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Что точно нельзя делать на Рождество Христово 7 января 2021 года: В Рождество нельзя надевать старую одежду

07:50 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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Ни в коем случае нельзя гадать на Рождество. Для этого есть специальный период.

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Подготовка к православному Рождеству обычно занимает особенное место в душах верующих
Сюжет: Православные обряды
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Что точно нельзя делать на Рождество Христово 7 января 2021 года: В Рождество нельзя надевать старую одеждуКакой сегодня церковный праздник? Традиции самого важного праздника православных 7 января 2021 годаЕщё 607 новостей

В преддверии важнейшего христианского праздника Рождества 2021 наша редакция подготовила важную информацию о том, что нельзя делать на Рождество 2021. Чтобы вы провели праздник правильно и соблюли все традиции, этот материал расскажет про главные запреты на Рождество Христово.

Православный календарь на январь 2021 имеет дату, выделенную красным цветом, — это Рождество Христово 2021. Каждый год 7 января православные встречают главный праздник года — Рождество Христово, по-особенному к нему готовясь. Вечер 6 января называется Святым вечером или Сочельником. Когда восходит первая звезда на небе, можно садиться за праздничный стол: на нем обязательно должны быть 12 блюд (по числу учеников-апостолов Иисуса). Главное лакомство — кутья на Рождество.

Народные традиции Рождества мы описывали не раз, а сейчас хочется рассказать о том, что нельзя делать на Рождество, чтобы встретить главный праздник года правильно. Читайте далее про главные запреты Рождества 2021.

Что нельзя делать на Рождество 2021

Подготовка к православному Рождеству обычно занимает особенное место в душах верующих, ведь это период развития, осмысления происходящего, семейных ценностей, а также большая работа над духовным аспектом жизни. Но так же в этот период есть много народных традиций, которые передаются из поколение в поколение, и они занимают важное место в жизни народа. Поэтому мы собрали главные запреты на Рождество 2021, как и в случае с Католическим рождеством.

Нельзя 6 января есть мясо и продукты животного происхождения и в некоторые дни рыбу, вино и растительное масло, ведь еще длится Рождественский пост. Уже 7 января все запреты снимаются.
В Святой вечер нужно, чтобы на столе было 12 постных блюд, по числу апостолов. Меньшее количество блюд не рекомендуется.
Один из главных запретов Рождества — тот факт, что ни одно из блюд не должно остаться нетронутым.
Нельзя убирать блюда со стола до самого наступления Рождества 7 января.
Надо посмотреть на свою елку. В Рождество нельзя, чтобы на елке было другое украшение, а не звезда, ведь это символ звезды Вифлеема, возвестившей о рождении Иисуса.
В Рождество нельзя надевать старую одежду.

Как и в другие религиозные праздники, нельзя работать. Женщинам нельзя шить, стирать, убирать, выносить мусор из дома. Мужчинам —ходить на охоту или рыбалку. Это нужно делать загодя до праздника.
Ни в коем случае нельзя гадать на Рождество. Для этого есть специальный период с 12 дня Святок до Крещения. Поэтому эти ритуалы лучше отложить.
В святой праздник Рождества нельзя ругаться, сквернословить, особенно за столом.
Не принято до восхода первой звезды обедать — небольшой перекус позволен только детям.
И один из главных запретов — нельзя забыть о милосердии и помогать тем, кто по каким-либо причинам лишен праздничных радостей.

Теперь вы знаете всю актуальную информацию о том, что нельзя делать на Рождество. Хорошего праздника!

Источник: hochu.ua

7 января 2021 запреты запреты дня праздник Рождество Христово
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