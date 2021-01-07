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Можно ли работать и ходить в баню в Рождество 7 января 2021 года?

09:20 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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Рождество Христово отмечают православные христиане 7 января. Это один из главных церковных праздников.

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Рождество Христово отмечают православные христиане 7 января
Сюжет: Православные обряды
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Ответы на самые частые вопросы по поводу Рождества

Рождество Христово отмечают православные христиане 7 января. Это один из главных церковных праздников. В связи с этим очень многие интересуются, можно ли сегодня ходить в баню или принимать душ. А также – можно ли убирать квартиру и не ходить на работу в этот день? Отвечаем на самые частые вопросы по поводу запретов в Рождество.

Можно ли в Рождество ходить в баню и мыться?

Можно. На самом деле, как говорят священники, у Церкви нет запрета на омовение в праздники. Поэтому личную гигиену в эти дни можно и нужно поддерживать. Другое дело, если поход в баню или в сауну для вас является не необходимостью помыться, а способом весело провести время в компании друзей с возлияниями алкогольных напитков. В этом случае лучше поход в баню перенести на другой день.

Можно ли в Рождество убирать квартиру?

Конечно, лучше бы это занятие перенести на другое время. Например, верующие обычно делают генеральную уборку в первые дни января, например, 2-го. Но если у вас нет другого времени, то, конечно, убирайте. Кроме того, если выбирать между пьяным застольем или сплетнями с соседкой, то уборка – более предпочтительный вариант.

Можно ли в Рождество работать?

Если работодатель вам это позволит, то можете взять отгул и не ходить на работу. Если же все-таки ваш рабочий график выпадает на Рождество, и работодатель не намерен давать вам выходной даже ради светлого праздника, лучше честно и добросовестно выполнить свою работу и не мучиться сожалениями. Богу угодны не леность и праздность, а добрые дела.

Можно ли в Рождество шить, вязать, заниматься хобби?

Здесь такой же ответ, как и с уборкой квартиры (смотрите выше). Лучше заниматься рукоделием, чем пьянствовать, сплетничать и валяться на диване. Ручной труд, который приносит радость и удовольствие вам или окружающим не может быть у Бога под запретом.

Можно ли гадать в Рождество?

Нет. Церковь в принципе не приемлет никаких гаданий для христиан. Тем более в такой великий праздник.

Можно ли в Рождество поминать усопших?

Память о близких людях, ушедших от нас, безусловно, важна. Но все-таки поминовению лучше уделить другое время. И уж тем более, не стоит ходить на кладбище в этот день. В Рождество даже в храмах не проводят поминовение усопших. Возобновляют их с 8 января.

Источник: amic.ru

запреты дня рождество традиции и обычаи
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