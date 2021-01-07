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Чем вредны беспроводные наушники, рассказал специалист

09:15 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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Тем, кто опасается, что беспроводные устройства могут причинить вред здоровью, Куканов советует ограничивать время использования таких наушников — не ходить в них сутки напролет и не засыпать в них.

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Специалист рассказал о вреде от беспроводных наушников

Беспроводные наушники, как и другие подобные устройства, являются источником неионизирующего излучения — низкочастотного электромагнитного поля. Однозначных доказательств их негативного влияния на здоровье нет. Также нет и неопровержимых свидетельств полной безопасности неионизирующего излучения для человека, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
"Как правило, в случае с беспроводными наушниками потребителей больше всего беспокоит, что излучение проходит максимально близко от головы. Здесь нужно понимать, что оно в несколько раз меньше, чем от мобильных телефонов. А потому беспроводные наушники, в теории, представляют меньший риск", — отмечает эксперт.

Эксперты американской потребительской организации Consumer Reports даже утверждают, что одним из способов снижения потенциального риска от мобильных телефонов является использование наушников (даже беспроводных) вместо поднесения смартфона к уху, добавляет он.

Тем, кто опасается, что беспроводные устройства могут причинить вред здоровью, Куканов советует ограничивать время использования таких наушников — не ходить в них сутки напролет и не засыпать в них.

"Также не стоит забывать, что реальную опасность для здоровья представляет громкий звук, который негативно воздействует на слух, особенно при длительном использовании наушников. В этом случае повреждаются слуховые сенсорные клетки, что может привести к тугоухости. Чтобы не испортить слух, следует использовать наушники не более трех часов в день, максимум — два часа подряд и не на максимальной громкости", — заключил Куканов.

Источник: 1prime.ru

излучение наушники слух
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