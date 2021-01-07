День Серафима Саровского 15 января: О чем обязательно нужно помолиться святому?

Серафим Саровский является одним из самых почитаемых православных святых

Серафим Саровский является одним из самых почитаемых православных святых. С этим человеком связано множество необычных фактов, которые интересно будет узнать каждому верующему.

Серафим Саровский очень почитаем церковью из-за своих деяний. Он претерпел немало проблем на пути к гармонии с внешним миром и с Богом. Некоторые его подвиги до сих пор считаются невозможными, поэтому в вопросах достоверности большую роль играет вера. Те, кто крепки в своей вере, совершают паломничество В Дивеево к мощам святого, чтобы приложить руки и голову к месту, где упокоен с миром один из самых великих русских святых. 15 января — официальный день памяти святого по церковному календарю.

История и чудеса Серафима Саровского

Родился этот великий человек в Курске в 1754 году. Несмотря на то, что семья Серафима была богатой и знатной, он посвятил себя Богу. Отец ребенка умер, когда тот находился еще в раннем возрасте.

Чудеса с ним начали происходить еще в детстве. Прохор, как святого звали до принятия монашества, однажды упал с колокольни, но остался невредим. Вскоре он тяжело заболел, но во сне к нему пришла Дева Мария и пообещала исцелить его. Через некоторое время так и случилось. Мальчик был окружен верой, поэтому отдал много своего личного времени изучению христианства. Его вера крепла день ото дня.

Когда Прохору исполнилось 17 лет, он решил оставить отчий дом. Принял постриг он по совету старицы в Киево-Печерской лавре. Выбор пал на Саровский монастырь в Тамбове. В 1778 году он стал послушником, а полноценным монахом - в 1786 году. Сан иеромонаха ему был присвоен еще через семь лет. Монах Серафим всегда имел склонность к уединению, поэтому старался жить подальше от других людей. Он жил в лесу в келье, искал сам себе пропитание, соблюдал строжайший пост и постоянно молился. Он не считал это подвигом — таково было его искреннее желание.

Согласно историческим источникам, Серафим занимался столпничеством, то есть постоянной молитвой на протяжении многих лет. Он молился на камне, о чем узнали люди и стали приходить к нему за советами. День и ночь он отдавал себя полностью молитвам. Говорят, что чудесным образом к нему постоянно приходили дикие животные, включая даже медведей, которых святой кормил хлебом. В лесу с ним приключилась беда — до плохих людей дошли вести о том, что его посещают богатые, оставляя ему дары. Разбойники нашли место уединения Серафима Саровского и жестоко избили его, причинив серьезные увечья. После того, как монах поправился, он остался сгорбленным на всю жизнь. Говорят, что он даже не сопротивлялся, а позднее и вовсе простил своих обидчиков, заявив о том, что их необходимо отпустить. Этих людей так и не предали суду.

В начала уже 19 века святой принял обет молчания, который старался исполнять почти 20 лет. Последние 7-8 лет своей жизни он исцелял болезни людей и принимал всех, кто желал его видеть. В числе гостей был даже царь Александр Первый. Умер старец в 78 лет во время молитвы. К лику святых был причислен лишь спустя 70 лет после смерти. 1 августа отмечается обретение мощей святого, а 15 января является официальным днем памяти и именинами всех мужчина с именем Серафим.

15 января — день памяти Серафима Саровского

Таких людей, как монах Серафим, можно пересчитать по пальцам. Только преданной веры и самоотверженности не было почти ни у кого. Он демонстрировал силу духа и веру в Христа, которая помогла ему прожить достойную жизнь.

Старцу Серафиму посвящены иконы и молитвы. Считается, что святой Серафим помогает нам в облегчении страданий и в исцелении болезней. В каждом доме должна стоять икона этого святого, которая принесет удачу всем верующим. Молитвы перед иконой Серафиму Саровскому помогают восстановить веру в Бога, поэтому часто к этой молитве прибегают матери детей, которые утратили веру в Бога.

15 января в каждой церкви православного мира из года в год вспоминается жизнь святого Серафима. В этот день священнослужители рекомендуют не ругаться с близкими, делать только добрые дела и верить в чудеса. Бог милостив ко всем, кто в этот день посвящает свое время молитвам.

Молитвы Серафиму Саровскому имеют особую силу не только в день памяти или 1 августа. 15 января и в любой другой день просите преподобного, чтобы он молился за наши души и за здравие всех близких.

Источник: dailyhoro.ru