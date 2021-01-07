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Богоявление 19 января: Традиции и обычаи праздника Крещения

19:50 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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Сейчас под словом «Богоявление» подразумевают то, что в момент таинства крещения на Спасителя сошел Святой Дух в образе голубя, а с Божественный глас возвестил, что в мир пришел Сын Божий.

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Праздник был посвящен сразу трем эпизодам евангельской истории: рождению Спасителя, пришествию Волхвов и крещению Христа в водах реки Иордан
Сюжет: Православные обряды
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Крещение Господне зачастую именуют Богоявлением. Многие полагают, что под разными названиями подразумевается один и тот же праздник, ведь оба события выпадают на 19 января. Однако изначально Богоявление имело совсем другой смысл.

История праздника

Богоявление — один из древнейших христианских праздников, прежде называемый «Явлением» или «Просвещением». Он был посвящен сразу трем эпизодам евангельской истории: рождению Спасителя, пришествию Волхвов и крещению Христа в водах реки Иордан. Богоявление праздновалось 6 января, и главное внимание уделялось именно факту появления Спасителя на свет — явлению Богочеловека в земном мире.

Вместе с тем расстановка смысловых акцентов у разных христианских общин различалась. Кто-то придавал первостепенный смысл Рождеству, кто-то выделял Крещение. Именно поэтому с течением времени Рождество Христово разделили с Богоявлением, выделив его в отдельный праздник 25 декабря, и именно в эту дату Рождество до сих пор отмечается католической церковью. Богоявление же по-прежнему праздновали 6 января, чествуя в этот день два события: приход Волхвов и Крещение Спасителя.

Последующее развитие праздника в католицизме и православии проходило по-разному. В католической традиции Богоявление все больше связывалось с поднесением Волхвами даров, а в православной — с Крещением Господним.

Суть Богоявления в православной традиции

В наши дни Крещение и Богоявление — один и тот же праздник. Суть Богоявления по сравнению с тем смыслом, который этот праздник имел в древности, существенно изменилась. Сейчас под словом «Богоявление» подразумевают то, что в момент таинства крещения на Спасителя сошел Святой Дух в образе голубя, а с Божественный глас возвестил, что в мир пришел Сын Божий. Таким образом, во время омовения Христа в водах Иордана Господь явил себя в трех ипостасях: Бог-Сын, Бог-Отец, ниспославший свой голос с небес, и Святой Дух, сошедший в образе птицы. Верующим была открыта тайна Божественного Триединства.

Празднование Богоявления

Праздничные богослужения начинаются вечером 18 января, в Крещенский сочельник, называемый также Навечерием Богоявления. В это время происходит водосвятие: священнослужители освящают воду в иорданях — крестообразных прорубях, куда верующие в ночь с 18 на 19 января и в течение всего праздника окунаются для духовного очищения. Считается, что крещенская вода обладает особыми целебными свойствами, а потому омовение ею способствует избавлению от моральных и физических недугов. Также на Богоявление следует набрать крещенской воды домой. Небольшую емкость с ней нужно поставить в красный угол, а часть сохранить на весь год — крещенская вода не может испортиться.

Крещение, или Богоявление, — важнейший праздник для каждого верующего человека. Встречайте его с радостью в сердце и миром в душе, творите добро и дарите окружающим положительные эмоции — в светлые даты календаря это особенно важно.

Источник: dailyhoro.ru

19 января 2021 богоявление крещение суть праздника
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