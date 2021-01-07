Фитотерапия против коронавируса. Помогут ли растения остановить эпидемию?

Фитотерапия против COVID-19. Ученые ищут спасения в растениях

Сразу два исследования выявили противовирусный эффект экстракта кожуры граната. Клинические испытания проходят и другие растительные препараты. В Китае с самого начала пандемии для лечения COVID-19 использовали традиционные средства на основе лекарственных трав. РИА Новости разбирается, помогут ли растения остановить эпидемию.

Волшебная кожура граната

Плоды граната рекомендуют при диабете второго типа, атеросклерозе, сердечно-сосудистых заболеваниях, воспалениях и раке, сок — при малокровии, а отвар кожуры и пленчатых перегородок, богатых дубильными веществами, — при ожогах и расстройстве желудка. Неудивительно, что ученые попробовали это растение и против разных инфекций.



Опыты на культурах клеток показали, что экстракт кожуры граната достаточно эффективен. В частности, ученые из Ирана утверждают, что содержащиеся в нем фитобиотики из группы полифенолов — гидролизуемые танины, флавоноиды, антоцианы и другие — предотвращают проникновение в клетки вируса гриппа и блокируют транскрипцию его РНК.Исследователи из Баня-Лукского университета в Боснии и Герцеговине вместе с сербскими коллегами решили проверить, действуют ли полифенолы экстракта кожуры граната и против SARS-CoV-2. С помощью компьютерного моделирования ученые выяснили, что вещества из гранатовой кожуры взаимодействуют со всеми четырьмя белками, от которых зависит распространение патогена.Вирус проникает в клетку организма посредством S-белка — цепляется им за клеточный рецептор ACE2, а затем трансмембранная сериновая протеаза 2 (TMPRSS2) и фурин расщепляют его.Главную роль в этом, по мнению авторов работы, играют полифенолы — самая большая группа биологически активных соединений в растительном мире. Они защищают растения от бактерий, вирусов и грибов. Ранее уже продемонстрировали их потенциал против вирусов гриппа, Эпштейна-Барра, простого герпеса и инфекций дыхательных путей.Итальянские специалисты на культуре клеток установили, что соединения экстракта кожуры граната — пуникалагин и теафлавин — подавляют активность основной протеазы SARS-CoV-2 — 3CLpro, которая необходима вирусу для репликации и выживания в организме. На основе этих двух полифенолов и предлагают создать лекарство для лечения COVID-19.

Лиственница, зеленый чай, черника и помидоры

Ученые давно изучают антиоксидантные свойства биофлавоноида дигидрокверцетина, содержащегося в экстракте лиственницы сибирской. Он препятствует разрушению клеточных мембран свободными радикалами, развитию воспаления и, по китайским данным, помогает против коронавируса.

Медицинская школа Восточной Вирджинии включила дигидрокверцитин и его менее активную модификацию — кверцитин — в протокол лечения больных COVID-19. Это вещество прошло клинические испытания в Саудовской Аравии и рекомендовано местным министерством здравоохранения для профилактики и терапии коронавирусной инфекции.



Кверцитин содержится в луке, красном винограде, меде, цитрусовых и многих других овощах и фруктах. Особенно им богаты зеленый чай и черника. Он способен повышать внутреклеточную концентрацию цинка — микрокомпонента, который подавляет репликацию РНК вируса, считают ученые.

Для лечения COVID-19 предлагают нарингенин — полифенол, содержащийся в цитрусовых и помидорах. Итальянские исследователи из университетов Рима и Милана на культуре клеток показали, что нарингенин подавляет основную протеазу вируса 3CLpro и снижает активность рецепторов ACE2, а также ослабляет воспалительные реакции при инфекции.

Как ингибиторы репликации SARS-CoV-2 проявили себя куркумин из корня куркумы, катехины, в больших количествах обнаруженные в зеленом и белом чае, черном шоколаде, многих фруктах и ягодах, кемпферол, содержащийся в плодах шиповника, тмине, укропе, лакрице, фасоли и чае.

А ученые из Алжира предположили, что все флавонолы — одна из групп полифенолов — активны против SARS-CoV-2. Эти молекулы нацеливаются на основные вирусные белки — S-белок, 3CLpro и PLpro, РНК-зависимую РНК-полимеразу (RdRp) и клеточный рецептор ACE2.

Проанализировав различные исследования, специалисты сделали вывод, что флавонолы астрагалин, кемпферол и кверцетин связывают два основных фермента вируса 3CLpro и PLpro даже сильнее, чем антивирусный лекарственный препарат ремдесивир, одобренный для экстренного лечения COVID‑19 в полусотне стран. А флавонолы физетин, кверцетин, изорамнетин и кемпферол ингибируют S-белок сильнее, чем гидроксихлорохин. Кверцетин и кемпферол также подавляют полимеразу RdRp, необходимую вирусу для репликации РНК.

Лекарственные травы

В Китае фитотерапию применяли во время вспышек коронавирусов SARS и MERS, птичьего гриппа N7N9. Так, используя клеточный анализ, ученые проверили около 200 китайских травяных экстрактов на эффективность против возбудителя SARS — SARS-CoV — и описали действие различных травяных смесей в зависимости от стадии заболевания. Эти наработки пригодились сейчас. Китайская ассоциация международного обмена и продвижения медицины и здравоохранения (CPAM) включила часть этих природных препаратов в рекомендации по лечению и профилактике COVID-19.

Чаще всего в этих смесях фигурируют астрагал монгольский, солодка, сапожниковия растопыренная (зонтичное растение, известное также как ледебуриелла), атрактилодес, жимолость японская и форзиция пониклая. Эти травы широко применяются в традиционной китайской медицине для лечения гриппа и других вирусных заболеваний.



В Саудовской Аравии сейчас проходят совместные с Университетом Аризоны (США) клинические исследования эффективности против SARS-CoV-2 омега-3 жирных кислот с добавлением масла чернушки посевной, семян аниса, хинного дерева, солодки, костуса индийского. Полынь изучают в Мексике, натуральный мед — в Пакистане и Египте, прополис — в Бразилии.Специалисты Великобритании, Ирландии, Бразилии, Венесуэлы и Польши оценили 39 лекарственных средств на травах и обнаружили среди них пять, помогающих при COVID-19: алтей аптечный, мирра, лакрица, плющ обыкновенный и бузина черная. Предположили, что содержащиеся в этих растениях фенольные кислоты и флавоноиды блокируют рецепторы ACE2 и вирусные белки. Однако ученые отмечают, что эта фитотерапия не лечит и не предотвращает инфекцию, а лишь улучшает состояние пациентов.

Источник: РИА Новости