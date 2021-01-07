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К накопить до 60 000 рублей в год? Есть простые способы

09:57 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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Транжирство, маленькая заработная плата – все это причины, из-за которых человек считает, что не сможет накопить денег.

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Простая копилка может помочь вам сберечь существенную сумму к концу года

Мало таких людей, которые не собирались копить деньги для покупки необходимой вещи. К сожалению, у многих ничего не получается по ряду причин. Не все знают, что существуют реальные способы, используя которые можно накопить деньги.

Транжирство, маленькая заработная плата – все это причины, из-за которых человек считает, что не сможет накопить денег. Однако это не так. Существуют способы, способные обмануть человеческое сознание.

Метод Гаусса поможет накопить денег

Этот метод поможет накопить деньги, не складывая в «кубышку» большие суммы. За год можно накопить более 60 тыс. рублей.

Для того, чтобы воспользоваться таким методом, нужно написать на листке бумаги цифры от 1 до 365. Нужно пополнять копилку сумами, которые написаны на листке. Можно начать с 10, если нет денег совсем. Когда будет возможность, отправлять в копилку 300 или 365 рублей.

Самое главное не тратит деньги из «кубышки», а ответственно пополнять ее. Такой способ позволит накопить более 65 тыс. рублей в год.

Откладывать с каждой покупки

Существует еще один метод накапливания денег. Он хорош тем, что человек будет иметь своеобразный бонус с каждой своей покупки. К примеру, установить, что с каждого приобретения в копилку отправляется 10%.

Если человек приобретает товар на общую сумму 1 тыс. рублей. Он должен отправить в копилку 100 рублей. Такие своеобразные чаевые самому себе. Однако этот метод будет действовать только в долгосрочной перспективе.

Вредные привычки помогут накопить

Существует еще один способ, который поможет накопить деньги, используя свои вредные привычки. Нужно установить самому себе систему штрафов и строго ее соблюдать.

К примеру, если человек решился бросить курить, но не выдержал, он должен положить в копилку 5 тыс. рублей. Система будет эффективной, если штрафы будут контролироваться другим человеком, к примеру, женой или детьми. Закурил – отдал детям 5 тыс. рублей.

Штрафы можно выписывать за прогулы или опоздания. Также можно таким образом мотивировать себя на дела. Если не сделал что-то, тогда штраф.

Банки помогают накопить деньги

Последний способ, который подходит тем, кто не может накопить денег – это банки. Сейчас у многих финансовых учреждений есть такая услуга, как «Копилка».

Воспользовавшись ей можно накопить деньги на нужную вещь. Особо приятно, когда к концу года собирается определенная сумма. Ее можно потратить на подарки и празднование Нового года и Рождества.

Самое главное, ни при каких обстоятельствах не снимать деньги с копилки. О них нужно забыть до конца года. Только так можно будет собрать приличную сумму.

Источник: 1rre.ru

60 тысяч деньги копить откладывать способы
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