Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 января 2021 в России и мире

Рождество Христово отмечается 7 января

• Православное Рождество Христово

• День победы над Наполеоном Бонапартом

• Международный день программистов (International Programmers Day)



• Международный день глупой походки (International Silly Walk Day)• День распутывания лыжных следов• День прялки (Distaff Day)• Праздник семи трав (Дзиндзицу) - Япония• День богини Сехмет - Египет• День пионеров - Либерия• День поминовения усопших (Мерелоц) - Армения• День болванчика (National Bobblehead Day) - США• День флага (День триколора) - Италия• День победы над геноцидом - Камбоджа• День Конституции - Гана• День темпуры (National Tempura Day) - США• День «Я наставник» (I Am a Mentor Day) - США• День «Я больше не собираюсь это терпеть» (I`m Not Going to Take it Anymore Day) - США• День выпускания газов (National Pass Gas Day) - США• Именины у Виталия• Рождество (На Рождество и солнце играет)

Важные даты

1726 состоялось первое заседание Петербургской Академии наук.

1785 француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересёк Ла-Манш на воздушном шаре.

1839 физик Франсуа Араго на заседании Парижской академии наук впервые сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. С 1935 года по решению IX Международного конгресса научной и прикладной фотографии эта дата считается днём изобретения фотографии.

1921 учреждение Государственного банка РСФСР.

1927 установление первой в истории трансатлантической телефонной связи между Нью-Йорком и Лондоном.

1928 первый полёт самолёта У-2 («Кукурузник») конструкции Н. Н. Поликарпова.



1943 постановление СНК СССР «О бесплатной отправке писем военнослужащим и в их адрес».1953 заявление президента США Гарри Трумэна о наличии у Соединённых Штатов водородной бомбы.1973 «Мерседес» Гитлера продан на аукционе за 153 тысячи долларов.1980 Индира Ганди второй раз становится премьер-министром Индии.1990 закрытие доступа для публики к Падающей Пизанской башне из-за ускоренного темпа ее наклона.

