Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 7 января 2021 в России и мире

• Православное Рождество Христово
• День победы над Наполеоном Бонапартом
• Международный день программистов (International Programmers Day)
• День распутывания лыжных следов
• День прялки (Distaff Day)
• Праздник семи трав (Дзиндзицу) - Япония
• День богини Сехмет - Египет
• День пионеров - Либерия
• День поминовения усопших (Мерелоц) - Армения
• День болванчика (National Bobblehead Day) - США
• День победы над геноцидом - Камбоджа
• День Конституции - Гана
• День темпуры (National Tempura Day) - США
• День «Я наставник» (I Am a Mentor Day) - США
• День «Я больше не собираюсь это терпеть» (I`m Not Going to Take it Anymore Day) - США
• День выпускания газов (National Pass Gas Day) - США
• Именины у Виталия
Важные даты
1726 состоялось первое заседание Петербургской Академии наук.
1785 француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересёк Ла-Манш на воздушном шаре.
1839 физик Франсуа Араго на заседании Парижской академии наук впервые сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. С 1935 года по решению IX Международного конгресса научной и прикладной фотографии эта дата считается днём изобретения фотографии.
1921 учреждение Государственного банка РСФСР.
1927 установление первой в истории трансатлантической телефонной связи между Нью-Йорком и Лондоном.
1928 первый полёт самолёта У-2 («Кукурузник») конструкции Н. Н. Поликарпова.
1953 заявление президента США Гарри Трумэна о наличии у Соединённых Штатов водородной бомбы.
1973 «Мерседес» Гитлера продан на аукционе за 153 тысячи долларов.
1980 Индира Ганди второй раз становится премьер-министром Индии.
1990 закрытие доступа для публики к Падающей Пизанской башне из-за ускоренного темпа ее наклона.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend