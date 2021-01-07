Пенсия 2021: Кто и сколько будет получать после проведения индексации

Во время совещания у Путина Котяков уточнил, что средний уровень страховой пенсии по старости повышен на тысячу рублей. Учитывая индексацию, такая выплата составит 17,5 тыс. рублей в среднем по стране.

Была обещана индексация не ниже уровня инфляции

Индексация пенсий в 2021 году предусмотрена для неработающих пенсионеров. В это же время Владимир Путин уже дал поручение проработать вопрос с индексацией выплат трудящихся пенсионеров.

Кому проиндексируют пенсии в 2021 году

Антон Котяков, который руководит Министерством труда, отметил, что в этом году провели индексацию выплат, которая составила более уровня инфляции. Такое увеличение предусмотрено для 32 млн человек.

Во время совещания у Путина Котяков уточнил, что средний уровень страховой пенсии по старости повышен на тысячу рублей. Учитывая индексацию, такая выплата составит 17,5 тыс. рублей в среднем по стране.

По оценкам ведомства, индексация потянет из бюджета более 370 млн рублей. Сейчас, около 11 млн россиян уже получили январские выплаты в декабре прошлого года, с учетом проведенной индексации.

Стоит напомнить, что о будущей индексации российский глава рассказал во время большой конференции, что проходила в декабре предыдущего года. Российский президент уточнил, что страховые выплаты нетрудящимся пенсионерам будут увеличены на 6,3%, что больше уровня инфляции.

Когда в РФ проиндексируют пенсии работающим пенсионерам

Российский лидер поручил властям представить все предложения, относительно индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам. Такое поручение было дано во время пресс-конференции президента, что прошла 17 декабря прошлого года.

Ранее Путин отметил, что нужно дополнительно проработать вопрос с индексацией трудящимся пенсионерам. По словам Путина, отменив индексацию данной категории, правительство поступило не совсем справедливо.

Стоит уточнить, что индексация выплат трудящимся пенсионерам была остановлена в 2016 году. Каждый год в августе проводят перерасчет пенсий максимум на три пенсионных коэффициента. В предыдущем году максимальная прибавка составляла 279 рублей.

На сколько в России повысили пенсионный возраст

В Пенсионном Фонде Российской Федерации напомнили, что с приходом нового года увеличился и возраст выхода на пенсию. Теперь женщины будут отправляться на отдых в 56,5 лет, а мужчины в 61,5 года.

Такие изменения связаны с тем, что два года назад отечественное правительство решило устроить пенсионную реформу и повысить пенсионный возраст на пять лет. Увеличение проходит в пару этапов. Полностью реформа должна завершиться в 2028 году.

В этом году для того, чтобы отправиться на пенсию, человек обязательно должен иметь 12 лет стажа. При этом у некоторых россиян возраст отправки на отдых не меняется. Это люди, что работают на опасном или вредном производстве.

В этом году также начинает работать новый закон, по которому россияне предпенсионного возраста не могут быть уволены. За прерывание трудового договора без видимой причины, работодателю может грозить криминальная ответственность.

Как выйти на пенсию досрочно

Россияне также имеют право ранее на два года отправиться на пенсию, но лишь в том случае, если они не могут отыскать работу. Это можно сделать только в том случае, если имеется допустимый стаж – 20 лет для женщин и 25 для представителей противоположного пола.

Подтверждение того, что человек действительно искал работу, но так и не смог никуда устроиться, предоставляет служба занятости.

Претендовать на досрочную страховую пенсию могут также многодетные матери или родители детей с группой инвалидности. Также, закончить трудовой стаж раньше общего возраста, могут работники регионов Крайнего Севера.

Матерям троих детей разрешено отправляться на пенсию на три года ранее, если есть четыре ребенка – на четыре года раньше. При этом, понадобиться стаж не менее 15 лет. Более ранний отдых предусмотрен только для женщин с двумя детьми, что трудились на Крайнем Севере.

Источник: 1rre.ru