Как будет работать общественный транспорт в Москве в рождественскую ночь 7 января 2021

Священнослужители призвали россиян отказаться в этом году от посещения храмов и присоединиться к службе в рождественскую ночь через Интернет.

Рождество—один из главных праздников для православных

Рождественская служба традиционно проводится ночью. Многих россиян интересует, как будет работать общественный транспорт в это время в 2021-м. Из-за пандемии коронавируса власти многих регионов не намерены поощрять посещение храмов.

Священнослужители призвали россиян отказаться в этом году от посещения храмов и присоединиться к службе в рождественскую ночь через Интернет. С таким предложением, в частности, выступил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. По его мнению, жителям Костромской области не подвергать друг друга дополнительному риску. Но, несмотря на продолжающееся распространение Covid-19, храмы не закрылись. Рождественские службы проводятся с необходимыми мерами предосторожности. Участники обязаны носить маски и соблюдать дистанцию. В некоторых регионах посетителям храмов стоит заранее подумать, как они доберутся домой.

Санкт-Петербург отказался от ночных рейсов

Администрация «северной» столицы еще в начале декабря 2020-го объявила об ограничениях в работе общественного транспорта, введенных на новогодние каникулы. Ранее в праздничный период запускали ночные рейсы. Пандемия нарушила традицию. Транспортный комитет объявил о сохранении стандартного графика будних и выходных дней. Станции петербургского метро открываются примерно в 05:30 и прекращают обслуживать пассажиров к 00:00 – 01:00. Продления на рождественскую ночь не планируется.

Ограничения коснулись и наземного транспорта. В ночь на 6-7 января он в Петербурге ходить не будет. Ранее предполагалось, что на Рождество график временно ослабят, сделав работу транспорта круглосуточной. Но в Смольном отказались от этой идеи.

Примеры работы общественного транспорта в других регионах

Не все субъекты РФ подошли к транспортному вопросу так жестко, как Петербург. Ночные рейсы в рождественскую ночь запланированы в Чите. Прихожан развезут по домам автобус №17 и 3 троллейбуса, едущие в депо через:

№1 – стадион СибВО;

№3 – стадион и Сосновый бор;

№6 – через ул. Шилова.

Рейсы начинают работу в 02:50. Весь общественный транспорт пройдет через остановку Кафедрального собора.

Развозить прихожан в рождественскую ночь будут и в Москве. Работа общественного транспорта сохранится во всех округах. Стандартные рейсы завершатся в 03:00. Сохранят работу ночные маршруты. В Зеленоградском АО введут специальные автобусы:

Филаретовская церковь — №9, №11, №29;

Никольская церковь — №1, №2, №12, №19;

храм Александра Невского — №5, №16.

Уточнять работу общественного транспорта необходимо по месту жительства.

Источник: Пронедра