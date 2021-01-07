Показался посетителям милейший детёныш бурого капуцина в зоопарке Новосибирска. Смотрите видео

Эти приматы занесены в Международную Красную Книгу
Посетителям Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило показался детёныш бурого капуцина. Малыш появился на свет в декабре. Как мама носит его на спине запечатлела постоянная посетительница зоопарка Нина Курбаткина.
В комментариях под видео новосибирцы отметили, что мама инстинктивно выбрала самый удобный способ передвижения с детёнышем.
На сайте зверинца сообщают, что бурые капуцины являются одними из крупнейших представителей своего семейства. Живут приматы в Южной Америке. Они внесены в Международную Красную Книгу, в Приложение II о международной торговле.