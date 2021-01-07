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Показался посетителям милейший детёныш бурого капуцина в зоопарке Новосибирска. Смотрите видео

09:56 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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В комментариях под видео новосибирцы отметили, что мама инстинктивно выбрала самый удобный способ передвижения с детёнышем.

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Капуцин

Эти приматы занесены в Международную Красную Книгу

Посетителям Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило показался детёныш бурого капуцина. Малыш появился на свет в декабре. Как мама носит его на спине запечатлела постоянная посетительница зоопарка Нина Курбаткина.


Пятиминутное видео сибирячка опубликовала на личной странице в YouTube. На видео самка передвигается по клетке вместе с детёнышем. В кадр попали не только эти двое, но и другие приматы. Вместе они едят ярко-жёлтые плоды. Иногда толкаются, ведь каждый претендует на кусок побольше.

В комментариях под видео новосибирцы отметили, что мама инстинктивно выбрала самый удобный способ передвижения с детёнышем.

На сайте зверинца сообщают, что бурые капуцины являются одними из крупнейших представителей своего семейства. Живут приматы в Южной Америке. Они внесены в Международную Красную Книгу, в Приложение II о международной торговле.

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