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У кого отнимут пенсию в России в 2021 году?

13:09 07.01.2021 Фото: https://pxhere.com
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Пенсионный фонд могут наделить полномочиями получать сведения об аннулировании вида на жительство из единого федерального регистра сведений о населении, после чего выплата страховой и накопительной пенсии иностранцам будет прекращена.

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Выплаты не будут начислять с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получены соответствующие данные

Пенсионный фонд могут наделить полномочиями получать сведения об аннулировании вида на жительство из единого федерального регистра сведений о населении, после чего выплата страховой и накопительной пенсии иностранцам будет прекращена. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении в весеннюю сессию.

Также пенсии прекратят выплачивать при поступлении сведений в Пенсионный фонд об истечении срока действия удостоверения беженца. Выплаты не будут начислять с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получены соответствующие данные. Предполагается, что единый федеральный информационный регистр сведений о населении в России заработает с 1 января 2023 года.

Пенсионный фонд могут наделить полномочиями получать сведения об аннулировании вида на жительство из единого федерального регистра сведений о населении, после чего выплата страховой и накопительной пенсии иностранцам будет прекращена. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении в весеннюю сессию.

Также пенсии прекратят выплачивать при поступлении сведений в Пенсионный фонд об истечении срока действия удостоверения беженца. Выплаты не будут начислять с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получены соответствующие данные. Предполагается, что единый федеральный информационный регистр сведений о населении в России заработает с 1 января 2023 года.

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, имеют право на страховую пенсию наравне с россиянами. Для её получения им нужно предоставить в ПФР документ о действительном виде на жительство. Когда документ аннулируют, выплата пенсии должна прекращаться. Однако сведения об аннулировании не всегда доходят до ПФР, в связи с чем, человек по-прежнему может получать пенсию, хотя по факту она ему уже не положена. Законопроект был разработан в целях осуществления контроля за целевым расходованием средств бюджета Пенсионного фонда России, уточнил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Источник: pnp.ru

аннулирование вида на жительство законопроекты замглавы Минтруда иностранные граждане прекращение выплат пенсии Андрей Пудов
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