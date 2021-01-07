06.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Морозы откладываются. Потепление на Рождество 7 января обещают синоптики в Бердске

06:30 07.01.2021 Фото: pixabay
0

Ветер северо-восточный 2-7 м/с.

% name% title
Ветер северо-восточный 2-7 м/с.

Метеорологическая обстановка: небольшая облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, дымки, дым. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью -25, -30°С, днём -19, -24 °С.

погода прогноз
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С Рождеством Христовым!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМорозы откладываются. Потепление на Рождество 7 января обещают синоптики в Бердске
06:30 07-01-2021
Морозы откладываются. Потепление на Рождество 7 января обещают синоптики в Бердске
С Рождеством Христовым поздравления светлейшие и искренние в прозе
06:20 07-01-2021
С Рождеством Христовым поздравления светлейшие и искренние в прозе
Гороскоп Павла Глобы на 2021 год для всех знаков зодиака
05:00 07-01-2021
Гороскоп Павла Глобы на 2021 год для всех знаков зодиака
День Серафима Саровского 15 января: О чем обязательно нужно помолиться святому?
04:00 07-01-2021
День Серафима Саровского 15 января: О чем обязательно нужно помолиться святому?
Изумительные короткие поздравления с Рождеством Христовым на 7 января 2021
03:00 07-01-2021
Изумительные короткие поздравления с Рождеством Христовым на 7 января 2021
Пенсия 2021: Кто и сколько будет получать после проведения индексации
02:00 07-01-2021
Пенсия 2021: Кто и сколько будет получать после проведения индексации
Православное Рождество поздравления от всего сердца для родных и близких 7 января 2021 года
01:00 07-01-2021
Православное Рождество поздравления от всего сердца для родных и близких 7 января 2021 года
Рождество Христово 2021: приметы, традиции, как вести себя
00:15 07-01-2021
Рождество Христово 2021: приметы, традиции, как вести себя
Как будет работать общественный транспорт в Москве в рождественскую ночь 7 января 2021
00:10 07-01-2021
Как будет работать общественный транспорт в Москве в рождественскую ночь 7 января 2021
Меню на Сочельник 2021: 12 вкусных постных блюд на праздник
00:04 07-01-2021
Меню на Сочельник 2021: 12 вкусных постных блюд на праздник