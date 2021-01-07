Морозы откладываются. Потепление на Рождество 7 января обещают синоптики в Бердске

Ветер северо-восточный 2-7 м/с.

Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Метеорологическая обстановка: небольшая облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, дымки, дым. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -25, -30°С, днём -19, -24 °С.

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