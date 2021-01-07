Штурмовали Капитолий сторонники Трампа. Есть жертвы

Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков.

Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков.

В Вашингтоне в ходе протестов сторонников действующего президента Дональда Трампа погибла женщина. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным сотрудников правоохранительных органов, женщина получила огнестрельное ранение в грудь в здании Капитолия.

Протестующие ворвались в здание и окружили зал сената 6 января. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже стало известно, что здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих.