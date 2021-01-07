07.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Штурмовали Капитолий сторонники Трампа. Есть жертвы

09:10 07.01.2021 Фото: reuters
0

Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков.

% name% title
Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков.

В Вашингтоне в ходе протестов сторонников действующего президента Дональда Трампа погибла женщина. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным сотрудников правоохранительных органов, женщина получила огнестрельное ранение в грудь в здании Капитолия.

Протестующие ворвались в здание и окружили зал сената 6 января. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже стало известно, что здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих.

капитолий ранена женщина штурм Дональд Трамп
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

К накопить до 60 000 рублей в год? Есть простые способы
09:57 07-01-2021
К накопить до 60 000 рублей в год? Есть простые способы
Показался посетителям милейший детёныш бурого капуцина в зоопарке Новосибирска. Смотрите видео
09:56 07-01-2021
Показался посетителям милейший детёныш бурого капуцина в зоопарке Новосибирска. Смотрите видео
С Рождеством 2021 поздравления в потрясающих стихах
09:50 07-01-2021
С Рождеством 2021 поздравления в потрясающих стихах
3 главных общеобразовательных направления в Экономическом лицее
09:42 07-01-2021
3 главных общеобразовательных направления в Экономическом лицее
Усомнился в китайском происхождении коронавируса доктор Мясников
09:38 07-01-2021
Усомнился в китайском происхождении коронавируса доктор Мясников
Горит общежитие в Новосибирске. Эвакуировали больше 20 человек
09:21 07-01-2021
Горит общежитие в Новосибирске. Эвакуировали больше 20 человек
Можно ли работать и ходить в баню в Рождество 7 января 2021 года?
09:20 07-01-2021
Можно ли работать и ходить в баню в Рождество 7 января 2021 года?
Чем вредны беспроводные наушники, рассказал специалист
09:15 07-01-2021
Чем вредны беспроводные наушники, рассказал специалист
Twitter заблокировал аккаунт Трампа
09:12 07-01-2021
Twitter заблокировал аккаунт Трампа
Штурмовали Капитолий сторонники Трампа. Есть жертвы
09:10 07-01-2021
Штурмовали Капитолий сторонники Трампа. Есть жертвы