Горит общежитие в Новосибирске. Эвакуировали больше 20 человек

На текущий момент здание покинули более 20-ти человек.

На текущий момент здание покинули более 20-ти человек

Более двадцати человек, включая детей, эвакуированы из горящего общежития в Калининском районе

Пожар произошёл в комнате на 3-м этаже 5-этажного общежития по адресу Сухановская, 6А, в Северном посёлке. По словам читателя, люди выходили на балконы и просили о помощи. Прибывшие пожарные эвакуировали жителей при помощи трёхколенной лестницы. На текущий момент здание покинули более 20-ти человек, включая пятерых детей. Борьба с огнём и эвакуация продолжаются, мы следим за развитием событий.

По нашим данным, в результате случившегося никто не пострадал, выгорела комната площадью 20 м².