Сняла санкции с Крыма Великобритания. Но только частично

Ограничения были введены Евросоюзом в июле 2014 года после возвращения полуострова в состав России.

Великобритания частично сняла санкции с Крыма

Британское правительство после Brexit смягчило санкционный режим против Крыма, говорится в опубликованной на сайте кабмина королевства генеральной лицензии.

Теперь британским судам в исключительных случаях разрешается платить с незамороженных счетов за портовые услуги ГУП "Крымские морские порты", а именно Керченского, Ялтинского и Евпаторийского портов. Также снимается запрет на оплату услуг филиала предприятия — "Госгидрографии" и портовых терминалов "Крымских морских портов". Лицензия вступила в силу с 1 января.

Лицам, планирующим оплату услуг "Крымских морских портов", необходимо предупреждать об этом британский регулятор, контролирующий соблюдение санкционного режима, — OFSI.

Аналогичное изменение в санкционном режиме Евросоюз сделал в 2017 году. Британия же, выйдя из ЕС, создала независимый режим ограничений. Таким образом, генеральная лицензия вернула общеевропейский подход к санкциям по Крыму.

Ограничения были введены Евросоюзом в июле 2014 года после возвращения полуострова в состав России. В марте 2015-го Евросовет увязал срок действия ограничений с "полным выполнением Минских соглашений". Британия получила возможность изменять санкционный режим после выхода из Евросоюза.

Ограничения затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также продукцию двойного назначения. Они предполагают ограничение доступа на рынок капиталов ЕС пяти крупнейших российских финансовых структур, где главным собственником является российское государство. Кроме того, под санкции попали три российские энергетические компании и три компании в оборонной сфере. Меры предусматривают эмбарго на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения, ограничения на передачу России ряда услуг и технологий, которые могут использоваться в нефтедобыче.

Источник: РИА Новости