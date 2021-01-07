Не должна выйти победителем из пандемии Россия, заявила посол Великобритании Карен Пирс

По словам Володина, если в ближайшее время заявление посла не будет дезавуировано Лондоном, то его можно рассматривать как официальную позицию по отношению к россиянам и гражданам Китая.

Посол Британии заявила, что РФ не должна выйти победителем из пандемии

Посол Великобритании в США Карен Пирс в интервью Bloomberg заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса.

"Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика. Второй большой вызов — это стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина", — сказала дипломат.

Пирс считает, что развитие Китая "слишком авторитарно", а новые технологии должны приносить выгоду "открытым рынкам". Поэтому США и Великобритании нужно "сделать все правильно", чтобы "открытые общества" преуспевали и могли "противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России" после пандемии, заключила она.



Реакция на заявление ПирсПозиция посла Великобритании вредит борьбе с пандемией, заявил РИА Новости российский сенатор Сергей Цеков."В сложившейся ситуации, когда все мировое сообщество борется с таким злом, как коронавирус, все страны должны сплотиться, чтобы сообща победить его. Однако в данном случае посол предпочитает мериться преимуществами в конкуренции, хотя это только вредит борьбе с пандемией коронавируса", - сказал парламентарий.По его мнению, такие заявления явственно свидетельствуют о крушении всего англосаксонского мироустройства, которое навязывалось миру в последние 70 лет.В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин надеется, что у всех откроются глаза на политику Великобритании после слов Пирс.

Володин назвал данную позицию человеконенавистнической. "Мы помним, что Великобритания была одним из инициаторов обвинений и санкций против России. Теперь они боятся превосходства наших стран над так называемыми "открытыми рынками", желают нашим гражданам умереть от пандемии", — цитирует Володина сайт Госдумы.

По словам Володина, если в ближайшее время заявление посла не будет дезавуировано Лондоном, то его можно рассматривать как официальную позицию по отношению к россиянам и гражданам Китая.

Неготовность к диалогу



Большинство угроз в мире носят трансграничный характер и им можно противостоять только сообща, но ряд стран Запада не готов наладить диалог с другими участниками межгосударственного общения, заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров."Пандемия коронавируса подтвердила, что большинство угроз в современном глобализированном мире имеют ярко выраженный трансграничный характер и противостоять им можно только сообща, на общепризнанной международно-правовой основе и при центральной координирующей роли ООН", - рассказал министр участникам Академического форума БРИКС.Глава МИД отметил, что, к сожалению, не все разделяют эту азбучную истину.

Источник: РИА Новости