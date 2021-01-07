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Заявил об угрозе с подконтрольных боевикам территорий в Сирии Путин

10:45 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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Путин заявил об угрозе с подконтрольных боевикам территорий в Сирии

Несмотря на разгром бандформирований в Сирии, с территорий, которые остаются под контролем террористов, до сих пор исходит угроза, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы тогда (когда принимали решение о начале российской военной операции в САР. — Прим. ред.) чувствовали, что нарастает террористическая угроза с территории Сирии, поскольку бандформирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии", — приводит слова президента сайт vesti.ru, где опубликованы высказывания Путина из интервью для фильма "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск".

Путин побывал в Дамаске 7 января 2020 года. Он посетил командный пункт Вооруженных сил России, где провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Также глава государства проехал по сирийской столице, побывал в православной церкви Святой Девы Марии и мечети Омейядов, одной из старейших в мире.

Вооруженный конфликт в арабской республике продолжается с 2011 года. В конце 2017-го Россия объявила о разгроме террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.

сирия террорист угроза Владимир Путин
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