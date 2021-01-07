Программу субсидий малому бизнесу продлили на 2021 год

Правительство продлило программу субсидирования листинга ценных бумаг для малого и среднего бизнеса

Программа субсидирования малого и среднего бизнеса при размещении ценных бумаг на бирже продолжит действовать в 2021 году. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о частичной компенсации затрат на выпуск акций и облигаций (до 1,5 млн рублей) и выплаты по купонам (до 70%). Согласно новому постановлению, предприниматели смогут возместить и часть расходов по договорам о присвоении кредитного рейтинга.

Вместе с тем, из числа потенциальных получателей исключаются организации, входящие в группу компаний с годовой выручкой более 2 млрд рублей. Это поможет сконцентрировать господдержку на тех, кто не ассоциирован с крупным бизнесом.

Субсидия доступна организациям, зарегистрированным в Едином реестре субъектов МСП. Претендент не должен иметь просроченной задолженности по налогам и сборам, проходить процедуру ликвидации или банкротства.

Размещение на фондовой бирже – одна из альтернатив традиционным инструментам кредитования. Поддержка листинга расширит доступ к заемному капиталу, поможет привлечь дополнительные средства для развития малого и среднего бизнеса.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства 30 апреля 2019 года №532.

Постановление от 30 декабря 2020 года №2374

Источник: government.ru