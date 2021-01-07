Сгорела баня после празднования Рождества Христова возле лагеря «Звездный бриз» в полночь 7 января в Бердске

Руслан Михайлович напоминает всем бердчанам о повышенном внимании к пожарной безопасности в праздничные дни.

Баня полностью сгорела

Сегодня в полночь 7 января в 00.09 в Речкуновской зоне отдыха в районе лагеря «Звездный бриз» сгорела баня. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника ОНД Бердска Руслан Безносенко, площадь возгорания составила 48 кв. м, пожар потушен, пострадавших нет. Баня находилась в частной собственности, отмечали Рождество, забыли про безопасность, что и стало вероятной причиной пожара.

В Бердске без происшествий. Руслан Михайлович напоминает всем бердчанам о повышенном внимании к пожарной безопасности в праздничные дни.