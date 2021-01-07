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Сгорела баня после празднования Рождества Христова возле лагеря «Звездный бриз» в полночь 7 января в Бердске

10:27 07.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: МЧС НСО
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Руслан Михайлович напоминает всем бердчанам о повышенном внимании к пожарной безопасности в праздничные дни.

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Баня полностью сгорела

Сегодня в полночь 7 января в 00.09 в Речкуновской зоне отдыха в районе лагеря «Звездный бриз» сгорела баня. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» заместитель начальника ОНД Бердска Руслан Безносенко, площадь возгорания составила 48 кв. м, пожар потушен, пострадавших нет. Баня находилась в частной собственности, отмечали Рождество, забыли про безопасность, что и стало вероятной причиной пожара.

В Бердске без происшествий. Руслан Михайлович напоминает всем бердчанам о повышенном внимании к пожарной безопасности в праздничные дни.

лагерь рождество сгорела баня
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