Замечательные поздравления и смешные открытки на Международный день программистов7 января 2021 года

Мы сегодня не мыслим своих дней без современных гаджетов. Их работу обеспечивают программисты. Поздравим их!

7 января программисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня 7 января Международный день программистов (International Programmers Day). Сегодня мы чествуем людей, которые создают программное обеспечение для наших любимых веб-сайтов, цифровых гаджетов, бытовой техники и транспортных средств.

Поздравления

Программист знает тайны Вселенной всей,



Он имеет огромную силу.Он путь нужный отыщет мышкой своей,И найдёт золотую жилу.

В День программиста гудит страна,

Заполняя Всемирные сети.

Вся страна в программистов влюблена,

Но особенно их любят дети.

Хвала Чарльзу Бэббиджу и уважуха,

За то, что компьютер он изобрёл,

Иначе бы не было программистов,

И праздник такой мимо кассы прошёл!

А так, в современности быть программистом,

Почётно, зачётно и просто респект,

Без компа, так сложно прожить нам сегодня,

Когда программист вдруг ушёл на обед!

Не мало ошибок придётся исправить,

Если программу придётся писать,

Вы программисты –не заменимы,

И мы не устанем вас поздравлять!



Мама, программиста я люблю,

Мама, замуж за него пойду,



В интернете зависает,Ничего не замечает,Вот за это я его люблю.

Как готовить не хочу обед,

Быстро подключаю интернет,

Все, работа закипела,

Программист занялся делом,

Не волнует, что обеда нет!

Программист умен, и всем хорош,

От него бросает просто в дрожь,

Не таксиста, не дантиста,

Поздравляю программиста,

И ему дарю букет цветов!



День программист сегодня твой:



«

Грызун» сегодня отдыхает,И «клава» погрустит сейчас,О том, что программист гуляет!

Слегка погаснет монитор,

Ему ведь отдых тоже нужен!

Программу пофиксишь потом,

Но, а пока пора на ужин!

Сегодня в органайзер свой,







Внеси веселья, пир с друзьями!Будь радостным, и будь собой!Желаем отдых на Маями!

Я желаю программисту,

Чтоб варил твой котелок,

Монитор всегда был чистым,



И без баг побольше строк.

Код чтобы как стих рождался,

На backspace не засыпать,

Чтоб заказчик улыбался,

Юзер сам все мог понять.

Багам учинить расправу,

С юзером не воевать,

Ночью спать, чтобы на клаву







Кофе свой не проливать.

За компьютером проводит

Программист наш целый день,

Алгоритмы, схемы сводит,

Ведь программы — его цель!

Мы желаем новых знаний,







Свежих мыслей и идей,Лишь удачных начинаний,И успехов лишь везде!

Глядим потихоньку на программиста —

В душе мечтаем: «Эх, нам бы так!»

Они с компьютером ладят быстро!



Любая проблема для них — пустяк!

И, поздравляя всех программистов,

Им пожелаем добра, любви,

Пусть небо будет над ними чистым,

Пусть чаще в свет выходят они!

Желаем, чтобы мир виртуальный

Не засорял паутиной мозг,

И будьте счастливы в жизни реальной,







И знайте ответ на любой вопрос!

Для меня как темный лес

Любой в компьютере процесс.

Поэтому в день программиста,

Друзья, поздравлю вас лучисто!

За все беретесь вы всерьез —







Ваш мозг решит любой вопрос!Желаю жизнью наслаждатьсяИ без работы не остаться!Программы пусть даются простоИ не померкнут в небе звезды!

Источник: segodnyafresh-cards