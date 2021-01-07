Замечательные поздравления и смешные открытки на Международный день программистов7 января 2021 года

Сегодня 7 января Международный день программистов (International Programmers Day). Сегодня мы чествуем людей, которые создают программное обеспечение для наших любимых веб-сайтов, цифровых гаджетов, бытовой техники и транспортных средств.
Поздравления
Программист знает тайны Вселенной всей,
Он путь нужный отыщет мышкой своей,
И найдёт золотую жилу.
В День программиста гудит страна,
Заполняя Всемирные сети.
Вся страна в программистов влюблена,
Но особенно их любят дети.
Хвала Чарльзу Бэббиджу и уважуха,
За то, что компьютер он изобрёл,
Иначе бы не было программистов,
И праздник такой мимо кассы прошёл!
А так, в современности быть программистом,
Почётно, зачётно и просто респект,
Без компа, так сложно прожить нам сегодня,
Когда программист вдруг ушёл на обед!
Не мало ошибок придётся исправить,
Если программу придётся писать,
Вы программисты –не заменимы,
И мы не устанем вас поздравлять!
Мама, программиста я люблю,
Мама, замуж за него пойду,
Ничего не замечает,
Вот за это я его люблю.
Как готовить не хочу обед,
Быстро подключаю интернет,
Все, работа закипела,
Программист занялся делом,
Не волнует, что обеда нет!
Программист умен, и всем хорош,
От него бросает просто в дрожь,
Не таксиста, не дантиста,
Поздравляю программиста,
И ему дарю букет цветов!
День программист сегодня твой:
И «клава» погрустит сейчас,
О том, что программист гуляет!
Слегка погаснет монитор,
Ему ведь отдых тоже нужен!
Программу пофиксишь потом,
Но, а пока пора на ужин!
Сегодня в органайзер свой,
Будь радостным, и будь собой!
Желаем отдых на Маями!
Я желаю программисту,
Чтоб варил твой котелок,
Монитор всегда был чистым,
Код чтобы как стих рождался,
На backspace не засыпать,
Чтоб заказчик улыбался,
Юзер сам все мог понять.
Багам учинить расправу,
С юзером не воевать,
Ночью спать, чтобы на клаву
За компьютером проводит
Программист наш целый день,
Алгоритмы, схемы сводит,
Ведь программы — его цель!
Мы желаем новых знаний,
Лишь удачных начинаний,
И успехов лишь везде!
Глядим потихоньку на программиста —
В душе мечтаем: «Эх, нам бы так!»
Они с компьютером ладят быстро!
И, поздравляя всех программистов,
Им пожелаем добра, любви,
Пусть небо будет над ними чистым,
Пусть чаще в свет выходят они!
Желаем, чтобы мир виртуальный
Не засорял паутиной мозг,
И будьте счастливы в жизни реальной,
Для меня как темный лес
Любой в компьютере процесс.
Поэтому в день программиста,
Друзья, поздравлю вас лучисто!
За все беретесь вы всерьез —
Желаю жизнью наслаждаться
И без работы не остаться!
Программы пусть даются просто
И не померкнут в небе звезды!
Источник: segodnyafresh-cards