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Общество / Стиль жизни

Замечательные поздравления и смешные открытки на Международный день программистов7 января 2021 года

10:32 07.01.2021 Фото: pozdravok
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Мы сегодня не мыслим своих дней без современных гаджетов. Их работу обеспечивают программисты. Поздравим их!

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7 января программисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня 7 января Международный день программистов (International Programmers Day). Сегодня мы чествуем людей, которые создают программное обеспечение для наших любимых веб-сайтов, цифровых гаджетов, бытовой техники и транспортных средств.

Поздравления

Программист знает тайны Вселенной всей,

Он имеет огромную силу.
Он путь нужный отыщет мышкой своей,
И найдёт золотую жилу.

В День программиста гудит страна,
Заполняя Всемирные сети.
Вся страна в программистов влюблена,
Но особенно их любят дети.

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Хвала Чарльзу Бэббиджу и уважуха,
За то, что компьютер он изобрёл,
Иначе бы не было программистов,
И праздник такой мимо кассы прошёл!

А так, в современности быть программистом,
Почётно, зачётно и просто респект,
Без компа, так сложно прожить нам сегодня,
Когда программист вдруг ушёл на обед!

Не мало ошибок придётся исправить,
Если программу придётся писать,
Вы программисты –не заменимы,
И мы не устанем вас поздравлять!

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Мама, программиста я люблю,
Мама, замуж за него пойду,

В интернете зависает,
Ничего не замечает,
Вот за это я его люблю.

Как готовить не хочу обед,
Быстро подключаю интернет,
Все, работа закипела,
Программист занялся делом,
Не волнует, что обеда нет!

Программист умен, и всем хорош,
От него бросает просто в дрожь,
Не таксиста, не дантиста,
Поздравляю программиста,
И ему дарю букет цветов!

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День программист сегодня твой:

«Грызун» сегодня отдыхает,
И «клава» погрустит сейчас,
О том, что программист гуляет!

Слегка погаснет монитор,
Ему ведь отдых тоже нужен!
Программу пофиксишь потом,
Но, а пока пора на ужин!

Сегодня в органайзер свой,

Внеси веселья, пир с друзьями!
Будь радостным, и будь собой!
Желаем отдых на Маями!

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Я желаю программисту,
Чтоб варил твой котелок,
Монитор всегда был чистым,

И без баг побольше строк.

Код чтобы как стих рождался,
На backspace не засыпать,
Чтоб заказчик улыбался,
Юзер сам все мог понять.

Багам учинить расправу,
С юзером не воевать,
Ночью спать, чтобы на клаву

Кофе свой не проливать.

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За компьютером проводит
Программист наш целый день,
Алгоритмы, схемы сводит,
Ведь программы — его цель!
Мы желаем новых знаний,

Свежих мыслей и идей,
Лишь удачных начинаний,
И успехов лишь везде!

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Глядим потихоньку на программиста —
В душе мечтаем: «Эх, нам бы так!»
Они с компьютером ладят быстро!

Любая проблема для них — пустяк!

И, поздравляя всех программистов,
Им пожелаем добра, любви,
Пусть небо будет над ними чистым,
Пусть чаще в свет выходят они!

Желаем, чтобы мир виртуальный
Не засорял паутиной мозг,
И будьте счастливы в жизни реальной,

И знайте ответ на любой вопрос!

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Для меня как темный лес
Любой в компьютере процесс.
Поэтому в день программиста,
Друзья, поздравлю вас лучисто!
За все беретесь вы всерьез —

Ваш мозг решит любой вопрос!
Желаю жизнью наслаждаться
И без работы не остаться!
Программы пусть даются просто
И не померкнут в небе звезды!

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Источник: segodnyafresh-cards

Международный день программиста открытки поздравления
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