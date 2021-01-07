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Сибиряки смывают новогодние салаты в унитаз. А потом фонтанируют фекальные реки. В Бердске тоже

10:42 07.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Несмотря на то, что, по заявлению служб, к такому гидравлическому удару они готовы, горожан просят не использовать унитазы, как мусорные ведра. Приводятся также примеры из реальной жизни. Причиной заторов становились остатки салатов, другой еды с новогоднего стола, средства личной гигиены, полотенца и прочие текстильные изделия.

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ЧП в Бердске случилось в канун Рождества Христова

Красноярские коммунальщики объявили о режиме повышенной опасности. Причина − аномальные холода в городе и новогодние праздники. Горожан просят не наносить «удар» и без того перегруженным сетям водоотведения и не выбрасывать салаты в унитаз. С конца декабря и до середины января коммунальные службы Красноярска будут работать в усиленном режиме, заявили в «КрасКоме».

Далее, в январе, службы продолжат дежурить в особом режиме, но уже не по климатическим причинам, а в силу особенностей новогодних праздников, подчеркивает глава «КрасКома» Олег Гончеров.

- Каждый год 31 декабря примерно с 12:00 до 23:00 отмечается пик водозабора: горожане активно готовятся к торжествам, кухарничают, наводят порядок, а за 5 минут до боя курантов, когда все садятся за столы, потребление холодной воды стремительно прекращается. К примеру, год назад в этот день подача холодной воды в город возросла на 50 тыс. кубометров по сравнению со среднестатистическими показателями обычных выходных, – сообщил гендиректор «КрасКома» Олег Гончеров.

Несмотря на то, что, по заявлению служб, к такому гидравлическому удару они готовы, горожан просят не использовать унитазы, как мусорные ведра. Приводятся также примеры из реальной жизни. Причиной заторов становились остатки салатов, другой еды с новогоднего стола, средства личной гигиены, полотенца и прочие текстильные изделия.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером 6 января в Бердске забилась канализация настолько, что фекальная река потекла по проезжей части в Микрорайоне.

Подпор случился у дома №5 на ул. Рогачева. Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" бригадир рабочих Михаил, забита труба на расстоянии 30 метров. К 19.00 коммунальщики уже успели вытащить из канализационного колодца новогодние салаты, медицинские маски и прокладки.

Сточными водами залита дорога на ул. Рогачева перед магазином "Вымпел", где проходит маршрут общественного транспорта. Машины едут, утопая в воде.

-Течет дерьмовая река, как это было в прошлом году. Метров 70 затопило, - рассказали очевидцы "Курьер. Среда. Бердск", отметив, что вблизи места коммунальной аварии невыносимо пахнет фекалиями.

На месте ЧП работают техника и сотрудники муниципального Комбината бытовых услуг. По предварительным данным, воду в соседних домах не отключали.

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