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Погибла ветеран ВВС США при стрельбе в Капитолии

11:10 07.01.2021 Фото: pixabay.com
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Ее ранил высокопоставленный сотрудник полиции Капитолия.

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СМИ: при стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США

При стрельбе в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на ее родственников.
Ранее стало известно, что в ходе протестов тяжелое ранение получила женщина. Позднее в полиции сообщили, что она умерла в больнице. По данным радиостанции NPR, ее, предположительно, ранил высокопоставленный сотрудник полиции Капитолия.

Как передает Fox News, Бэббитт жила в Сан-Диего, штат Калифорния, и была твердой сторонницей президента Дональда Трампа. Она 14 лет служила в ВВС, четырежды бывала в командировках за рубежом.
Свекровь Бэббит заявила, что не понимает мотивов ее присутствия в Капитолии.

Как именно женщина оказалась в Капитолии, неизвестно.
Беспорядки произошли в среду в Капитолии США, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов. Протестующие проникли внутрь здания и нанесли материальный ущерб.

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