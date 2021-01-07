Нашел упавшую без сознания старушку почтальон за дверью. Помогли спасатели Бердска

5 января на пульт спасателей поступил вызов к не отзывавшейся на стук почтальона пожилой женщине. Ей принесли пенсию, но на стук в дверь никто не реагировал.

Бабушку спасли

Сегодня, 7 января «Курьер. Среда. Бердск» связался с начальником поисково-спасательного отряда Бердска Николаем Ярмановым, который сообщил, что благодаря совместным действиям внимательных соседей и экипажа ПСО, спасли пенсионерку.

Как выяснилось, 5 января на пульт спасателей поступил вызов к не отзывавшейся на стук почтальона пожилой женщине. Ей принесли пенсию, но на стук в дверь никто не реагировал. Спасатели вскрыли дверь, обнаружили упавшую женщину, оказали первую помощь и передали прибывшим медикам. Пенсионерку госпитализировали.